George Simion menține suspansul și nu anunță încă susținerea candidaturii Ancăi Alexandrescu. „Pentru primăria București pe cine să susțină AUR?”

Președintele AUR, George Simion a spus că partidul său va anunța miercuri, 29 octombrie, cine va fi candidatul său la alegerile pentru șefia Consiliului Județean Buzău, precizând că acesta „îl va bate” pe fostul premier Marcel Ciolacu.

George Simion a avut și o întrebare pentru susținătorii săi, în legătură cu alegerile de la Primăria Capitalei, care vor avea loc pe 7 decembrie.

„Mâine (miercuri, n.r.) ne anunțăm candidatul care îl va bate pe Ciolacu la Buzău. Pentru primăria București pe cine să susțină AUR?”, a scris Simion marți seară, 28 octombrie, pe Facebook.

AUR are în desfășurare un sondaj pentru a stabili candidatul la Primăria București.

Ads

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu a anunțat luni, 27 octombrie, într-o conferință de presă, că AUR nu a luat încă o decizie cu privire la persoana care va intra în cursa din 7 decembrie pentru Primăria Bucureștiului.

„Candidatul va fi stabilit conform statutului. În măsura în care se clarifică peisajul candidaților. Avem un sondaj în derulare. Așteptăm primele date la sfârșitul acestei săptămâni. În funcție și de aceste date se va lua o decizie.

Sigur că e posibil să o susținem pe Anca Alexandrescu. Nu trebuie să vă mire o astfel de soluție. În principiu susținem ideea ca toată opoziția să aibă un candidat unic. Asta nu înseamnă ca putem accepta orice condiție pusă. Probabil imediat la începutul săptămânii viitoare vom decide. Dacă dânsa anunță ferm că intră în campanie, asta ne poate ajuta să luăm o decizie. Așteptăm”, a spus Petrișor Peiu.

Candidații pentru Primăria Capitalei

Moderatoarea Anca Alexandrescu de la Realitatea Plus a anunțat marți, 28 octombrie, că intră în cursa pentru Primăria Capitalei și că aceasta este ultima săptămână în care va prezenta emisiunea pe care o realizează.

Ads

„Astăzi (marți, n.r.) am luat decizia să îmi depun candidatura la Primăria București, și mi se pare onest să anunț public lucrul acesta. Și să anunț faptul că este ultima săptămână când fac această emisiune până se vor desfășura alegerile”, a anunțat Anca Alexandrescu, în cadrul emisiunii sale.

Tot ea a mai spus că „nu am de gând să trișez în această campanie. Vreau să fac o campanie onestă, printre oameni. Nu mă voi apuca să fac pizza, nu concurez cu domnul Drulă. Eu gătesc de ani de zile și gătesc zilnic. Nu mă voi apuca nici să dansez cu domnul Băluță. Nu mă voi schimonosi în fel și chip doar ca să obțin voturi. Cu afișe uriașe. Cu bani aruncați. Nici nu am banii aceștia. (…) Nu am furat. Nu am făcut absolut nimic de care să îmi fie rușine. Peste tot pe unde am fost am făcut tot ce am putut în interesul oamenilor”, a mai spus Alexandrescu cu lacrimi în ochi.

Până în prezent și-au anunțat candidaturile pentru Primăria Capitalei: primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță, primarul PNL al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, deputatul USR Cătălin Drulă, consiliera în CGMB Ana Ciceală de la partidul SENS, fostul europarlamentar Vlad Gheorghe de la DREPT, activistul de mediu Dan Trifu, Alexandru Zidaru (un influencerul cunoscut sub numele de „Makaveli”) și moderatoarea Anca Alexandrescu.

Ads