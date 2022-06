Scandal monstru în AUR. George Simion, acuzat că a organizat ”petreceri la care s-au săvârșit acte de preacurvie”

Președintele AUR Satu Mare, Iulian Câcău, a anunțat marți, 7 iunie, că demisionează din partid, criticându-l pe liderul George Simion că a instaurat ”dictatura”.

În mesajul postat pe Facebook, Câcău a vorbit despre cât de mult s-a implicat în proiectul politic și cât de puțin sprijin a primit de la București.

”PA A.U.R.! AUR-ul nu mai are strălucirea pe care o avea odinioară!

Dragi colegi, prieteni și critici, de azi NU mai sunt membru al partidului AUR, mă delimitez de tot ceea ce înseamnă acest partid, politica pe care o duce si acțiunile pe care le inițiază.

Am fost alături de această cauză de la început, când mulți din cei care probabil mă vor critica, erau pe margine și așteptau să vadă dacă acest partid atinge pragul de 5% sau nu...

Pe lângă candidaturile pe care mi le-am asumat în acest partid (nu se găseau candidați, nu credea nimeni în acest proiect) am inițiat și proteste, acțiuni la care nu de puține ori am fost săltat de autorități, am fost sancționat, dar nu am primit nici măcar un sprijin moral din partea colegilor de la București, să nu mai vorbim de faptul că nu am primit nici macar un sprijin juridic pentru a contesta acele amenzi și abuzuri totodată”, a scris fostul lider AUR.

Iulian Câcău a demisionat din funcția de sef al organizației AUR Satu Mare FOTO Facebook / Iulian Câcău

Câcău a acuzat că, după ce partidul a intrat în Parlament, au fost promovați de George Simion ”fripturiștii”, ”personaje expirate politic, oameni care atât profesional, cât și personal nu au demonstrat nimic.”

Mai mult, el critică dur comportamentul ”violent” al lui George Simion.

”Aceștia făceau vizite dese prin biroul lui George Simion, promiteau marea cu sarea, iar

George mi-i trimitea și mi-i impunea (am dovezi înregistrări, convorbiri, chiar și propuneri nu tocmai ortodoxe). Bineînțeles că deja ceea ce discutasem cu Simion în 2019, cu ceea ce se întâmpla în toamna lui 2021 era total diferit. Colegii din AUR Satu Mare, știu cel mai bine prin ce am trecut atât eu cât și fiecare dintre ei, ce personaje s-au impus de la centru și ce comportament violent, totodată limbaj vulgar afișează George Simion în particular, atunci când nu faci cum vrea el (adică sa accepți oamenii pe care el îi impune in organizație)”, a mai scris fostul președintele AUR Satu Mare.

Câcău face un apel la colegi ”să se uite și în stânga și în dreapta, până nu e prea târziu”, concluzionând că este dezamăgit de ”proiectul dictatorial” al lui Simion.

”Fariseismul pe care acest lider îl practică este de-a dreptul grotesc, să te folosești de imaginea bisericilor creștine, iar tu să organizezi congresul partidului duminica în timpul Sfintei Liturghii, să inițiezi acțiuni și proteste duminica când oamenii sunt chemați la rugăciune, să organizezi petreceri la care s-au săvârșit acte de preacurvie și să te numești creștin-familist e total deplasat!”, a mai scris fostul lider AUR.

