"Să pățească la fel ca Charlie Kirk". George Simion, amenințat pe rețelele sociale după participarea la mitingul anti-imigrație de la Londra. AUR a depus plângere penală

AUR a anunțat luni seară, 15 septembrie, că face plângere penală pentru amenințările la adresa lui George Simion. Reprezentanții partidului susțin că mai multe persoane l-ar fi amenințat pe Simion, pe rețelele de socializare, după participarea acestuia la mitingul anti-imigrație de la Londra.

"Extrema stângă din România și-a dat din nou arama pe față. În urma participării președintelui AUR, George Simion, la Festivalul Libertății de Exprimare de la Londra (Free Speech Festival), cel mai mare eveniment dedicat libertății, drepturilor și suveranității organizat vreodată în capitala Marii Britanii, acesta a fost ținta unui val de amenințări odioase pe rețelele de socializare", se arată în comunicatul postat de AUR pe Facebook.

Oamenii lui Simion au dat și exemple de amenințări în comunicat.

"Cei care se pretind „apărători ai democrației” au ajuns să celebreze moartea. Au scris, fără pic de rușine, că George Simion ar trebui „să pățească la fel ca Charlie Kirk”, activistul american pro-libertate ucis cu sânge rece acum câteva zile. S-au găsit indivizi care au vorbit despre lunetiști, care au spus „unde n-ar da Dumnezeu” sau au cerut, pur și simplu, eliminarea fizică a unui lider politic ales de peste cinci milioane de români.

Acești indivizi care se bucură de asasinarea unui tânăr de 31 de ani, tată a doi copii, ar fi în extaz dacă George Simion ar avea aceeași soartă, dacă fiecare lider suveranist din Europa ar fi redus la tăcere, ca într-un plan de epurare politică în care vocile incomode sunt eliminate una câte una. Suntem în fața unui război spiritual: binele contra răului, libertatea contra tăcerii impuse prin frică."

În finalul documentului postat pe rețeaua de socializare, partidul lui Simion a anunțat că a fost depusă o plângere penală împotriva tuturor celor care au incitat la ură și violență.

"AUR a depus plângere penală împotriva tuturor celor care au incitat la ură și violență. Nu vom accepta ca România să devină un spațiu unde libertatea de exprimare se plătește cu viața. Cerem autorităților să își facă datoria, să ancheteze aceste instigări criminale și să dea un semnal clar: în România anului 2025 nu se moare pentru idei politice. Amenințările, indiferent cui se adresează, reprezintă fapte grave, care sunt sancționate conform legii penale", se mai arată în comunicatul AUR.

