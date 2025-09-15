"Să pățească la fel ca Charlie Kirk". George Simion, amenințat pe rețelele sociale după participarea la mitingul anti-imigrație de la Londra. AUR a depus plângere penală

Autor: Adrian Zia
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 19:29
2173 citiri
"Să pățească la fel ca Charlie Kirk". George Simion, amenințat pe rețelele sociale după participarea la mitingul anti-imigrație de la Londra. AUR a depus plângere penală
George Simion la Londra FOTO Facebook/George Simion

AUR a anunțat luni seară, 15 septembrie, că face plângere penală pentru amenințările la adresa lui George Simion. Reprezentanții partidului susțin că mai multe persoane l-ar fi amenințat pe Simion, pe rețelele de socializare, după participarea acestuia la mitingul anti-imigrație de la Londra.

"Extrema stângă din România și-a dat din nou arama pe față. În urma participării președintelui AUR, George Simion, la Festivalul Libertății de Exprimare de la Londra (Free Speech Festival), cel mai mare eveniment dedicat libertății, drepturilor și suveranității organizat vreodată în capitala Marii Britanii, acesta a fost ținta unui val de amenințări odioase pe rețelele de socializare", se arată în comunicatul postat de AUR pe Facebook.

Oamenii lui Simion au dat și exemple de amenințări în comunicat.

"Cei care se pretind „apărători ai democrației” au ajuns să celebreze moartea. Au scris, fără pic de rușine, că George Simion ar trebui „să pățească la fel ca Charlie Kirk”, activistul american pro-libertate ucis cu sânge rece acum câteva zile. S-au găsit indivizi care au vorbit despre lunetiști, care au spus „unde n-ar da Dumnezeu” sau au cerut, pur și simplu, eliminarea fizică a unui lider politic ales de peste cinci milioane de români.

Acești indivizi care se bucură de asasinarea unui tânăr de 31 de ani, tată a doi copii, ar fi în extaz dacă George Simion ar avea aceeași soartă, dacă fiecare lider suveranist din Europa ar fi redus la tăcere, ca într-un plan de epurare politică în care vocile incomode sunt eliminate una câte una. Suntem în fața unui război spiritual: binele contra răului, libertatea contra tăcerii impuse prin frică."

În finalul documentului postat pe rețeaua de socializare, partidul lui Simion a anunțat că a fost depusă o plângere penală împotriva tuturor celor care au incitat la ură și violență.

"AUR a depus plângere penală împotriva tuturor celor care au incitat la ură și violență. Nu vom accepta ca România să devină un spațiu unde libertatea de exprimare se plătește cu viața. Cerem autorităților să își facă datoria, să ancheteze aceste instigări criminale și să dea un semnal clar: în România anului 2025 nu se moare pentru idei politice. Amenințările, indiferent cui se adresează, reprezintă fapte grave, care sunt sancționate conform legii penale", se mai arată în comunicatul AUR.

Simion, ironic la adresa USR în scandalul cărților de vizită cu foiță de aur. "E nevoie de guvern serios, nu de clovni"
Simion, ironic la adresa USR în scandalul cărților de vizită cu foiță de aur. "E nevoie de guvern serios, nu de clovni"
Deputatul USR Radu Mihaiu s-a declarat vineri, 12 septembrie, șocat de prețul cărților de vizită ale parlamentarilor români, tipărite în continuare cu folie de aur, cu un preț de până la...
George Simion, provocări extreme. I-a amenințat pe cei care au votat împotriva lui la prezidențiale. "Nu garantez că vor fi iertaţi"
George Simion, provocări extreme. I-a amenințat pe cei care au votat împotriva lui la prezidențiale. "Nu garantez că vor fi iertaţi"
George Simion a transmis amenințări miercuri, 10 septembrie, pe Facebook, la adresa celor care au votat împotriva lui la alegerile prezidențiale din 2025. Liderul AUR a scris pe rețeaua...
#George Simion AUR, #miting londra, #amenintari retele sociale, #plangere penala , #AUR
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Premiera. Trump afirma ca "Rusia este stat agresor" in razboiul din Ucraina
DigiSport.ro
E asteptat sa semneze! Cristi Chivu a primit vestea de la sefii lui Inter, dupa esecul cu Juventus
DigiSport.ro
Mirel Radoi a parasit stadionul la o ora de la finalul partidei, dupa ce i-a fost acordat primul ajutor in vestiar
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. "Să pățească la fel ca Charlie Kirk". George Simion, amenințat pe rețelele sociale după participarea la mitingul anti-imigrație de la Londra. AUR a depus plângere penală
  2. "Nu mai putem continua ca până acum". Ilie Bolojan, ferm după întâlnirea cu reprezentanții sindicatelor din administrație
  3. Senator USR, despre moțiunea AUR împotriva ministrului Daniel David. "Gest auristo-simionist pur populist, plin de lozinci și de exagerări"
  4. Premierul Bolojan dă o replică moțiunii AUR. Câți dintre cei 500.000 de bugetari pe care voia să-i concedieze un „anumit candidat la președinție” erau din Educație?
  5. Reacție dură la momentul de reculegere în memoria lui Charlie Kirk din Parlamentul României: ”Am fost dintre cei care au ales bunul-simț și am stat în bancă”
  6. "Cam cum ne minte frumos Sorin Grindeanu". Social-democrații, ridiculizați de AUR. Peiu: "Nu spune în propunerile PSD cum să reducem deficitul bugetar"
  7. Moment de reculegere pentru Charlie Kirk în Parlamentul României, după ce la Bruxelles s-a respins ideea
  8. Theodor Paleologu atacă falsul patriotism al lui Dan Tanasă. "Nu e singurul dobitoc. E vorba de o xenofobie a unor cretini"
  9. AUR o ține din moțiune în moțiune. Un nou minister a fost luat la țintă de suveraniști. Opoziția are în continuare șanse nule să dea jos vreun ministru: "USR are antecedente"
  10. Băsescu, reacție la ironiile ambasadorului Rusiei în scandalul dronei intrate în spațiul aerian românesc: "Dacă o doboram, tăcea din gură"

Ultimele emisiuni

Acum 23 minute

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 129 - Rușii râd de noi!