George Simion, dat afară de la protestul profesorilor din Piața Victoriei. Cum minte AUR pe rețelele sociale

George Simion, liderul AUR, s-a dus miercuri, 25 mai, în Piața Victoriei, la un miting organizat de profesori, însă nu a avut parte de primirea la care se aștepta.

Liderii sindicali de la "Spiru Haret" şi de la Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) i-au cerut lui Simion să nu instrumenteze politic protestul lor şi să plece, potrivit epochtimes-romania.com.

Două minute mai târziu, Simion, alături de alți doi parlamentari AUR, s-au urcat în mașină și au plecat.

Simion prezintă situația diferit pe Facebook

Cu toate acestea, liderul AUR a postat pe Facebook o imagine prin care prezintă situația cu totul diferit și nu menționează că i s-a cerut să plece de la manifestație.

”1800 lei… Marcel Ciolacu care nu merge la serviciu poate trăi din acești bani? Am cunoscut acești oameni acum 30 de minute la mitingul lucrătorilor in învățământ. Am fost singurii parlamentari prezenți”, a scris Simion pe Facebook, alături de selfie-uri din Piața Victoriei.

