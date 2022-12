George Simion a sabotat conferința de presă a lui Virgil Popescu: ”Pe ușă am intrat” VIDEO

George Simion, liderul AUR, a dat buzna la conferința de presă susținută de Virgil Popescu, ministrul Energiei, a preluat controlul microfonului și a refuzat să plece, astfel că evenimentul a fost anulat.

Simion a filmat întreg traseul și a arătat cum a intrat în Ministerul Energiei, la etajul patru, unde era planificată conferința, alături de jurnaliști.

”Pe ușă am intrat. Mi s-a spus că nu aș avea dreptul să particip la această conferință de presă. Am venit, am urcat. Dacă am încărcat vreo lege, să-mi spună instituțiile statului”, a afirmat Simion de la pupitrul din minister unde Virgil Popescu urma să susțină conferință de presă.

După ce a apărut în fața jurnaliștilor, liderul AUR a plecat prin minister, în căutarea lui Virgil Popescu: „Am venit să pun o întrebare: cum e cu taxa pe soare”.

George Simion s-a dus în fața ușii biroului lui Virgil Popescu, de unde a refuzat să plece, susținând că așteaptă să vorbească cu Virgil Popescu.

Un reprezentant al Jandarmeriei Române i-a solicitat în repetate rânduri lui Simion să părăsească clădirea și să discute în afara acesteia, dar liderul AUR a refuzat, susținând că acceptă să predea buletinul pentru a fi legitimat și sancționat, însă nu dorește să plece de la ușa lui Virgil Popescu.