Tânărul care l-a stropit cu cerneală pe George Simion, bătut crunt de simpatizanții AUR: "Am fost lovit în cap şi în coaste, mi-au tras masca, mi-au dat jos blugii"

Tânărul care l-a stropit cu cerneală la Iași pe liderul AUR a explicat gestul, dar și urmările incidentului.

Acesta a admis că gestul său de a arunca cu cerneală este condamnabil, dar a precizat că regretă consecinţele, şi nu neapărat gestul în sine.

El a respins orice asociere cu George Simion, cu AUR sau orice alt partid politic. „Nu am nicio înţelegere cu George Simion, nu am nicio legătură cu AUR sau cu el. Dimpotrivă, am idei bine întărite şi nu sunt de acord cu modul în care ei se manifestă. Nu sunt înscris în niciun partid”, a declarat acesta într-un interviu acordat ziaruldeiasi.ro.

L-au deranjat „mesajele populiste şi ura” pe care Simion le promovează prin discursurile sale publice.

„Au fost mesaje care m-au determinat să fac acest pas”, a spus Lucian H.

A folosit cerneala pentru că o avea la îndemână: activitatea soţiei lui implică utilizarea acestei substanţe.

A venit în Piaţa Unirii cu un gând premeditat, dar nu era sigur dacă îl va duce la capăt.

„Cerneala o aveam la mine, dar nu am vrut neapărat să o utilizez. Acest lucru s-a întâmplat după discurs”, a declarat tânărul.

„După ce am dat cu cerneală în el, am încercat să plec de acolo, moment în care am fost pus la pământ şi lovit de mai multe persoane, aceste persoane fiind bineînţeles din grupul AUR. Din câte am înţeles de la Poliţie, de la audieri, acele persoane erau din Bucureşti.

Am fost lovit în cap şi în coaste, mi-au tras masca, mi-au dat jos blugii, moment în care eu am cerut ajutorul Poliţiei. Poliţia m-a ajutat şi m-a scos din mulţimea respectivă; dacă nu ceream ajutorul Poliţiei, iar dacă poliţiştii nu ar fi intervenit, cu siguranţă acei indivizi mă lăsau la pământ şi m-ar fi linşat. Aveau o agresivitate ieşită din comun”, a spus bărbatul.

Totuşi, tânărul nu a depus plângere împotriva persoanelor despre care spune că l-au agresat. „Nu vreau să-mi complic viaţa”, a explicat acesta.

„Sincer, îmi pare rău la ceea ce s-a ajuns, la ceea ce s-a difuzat la TV şi în mass-media. În primul rând, mi-am pus familia, prietenii în nişte situaţii neplăcute. Dacă m-aş mai fi gândit că ar putea să se ajungă aici, probabil nu m-aş fi complicat cu această acţiune”, a declarat Lucian H.

Tânărul spune că gestul său a fost unul de protest împotriva mesajelor publice pe care George Simion le transmite, cu „minciuni, ură şi dezbinare”.

George Simion așteaptă scuze

Contactat de reporterii Ziarul de Iași, liderul AUR, George Simion, a declarat că așteaptă scuze din partea bărbatului care l-a stropit cu cerneală.

„E bine să fim judecaţi după fapte, nu după vorbe. Iar ce spune el şi soţia lui, faptul că fac circ, ei care au aruncat cu cerneală într-un lider de partid... Asta este o gândire tipic useristă, şi înţeleg că au fost manipulaţi de propaganda marxisto-globalistă. Le puteţi oferi dvs. numărul meu şi, dacă se vor gândi să-şi ceară scuze pentru gestul reprobabil pe care l-au făcut, voi lua în considerare că trebuie să-i iert, pentru că nu ştiu dacă merită să ajungă acest om pentru acest gest în închisoare”, a declarat George Simion.

