Un lider PNL cere CSAT să nu aprobe pază SPP pentru Simion: ”Poate apela la mercenarii cu care cochetează ideologic, la fel ca fratele său de gândire extremistă, Călin Georgescu”

George Simion, liderul AUR, a declarat că a primit peste 90 de ameninţări cu moartea şi a anunţat că faţada sediului central al partidului a fost distrusă, fiind depuse plângeri. Simion a cerut oficial vineri ca Serviciul de Pază şi Protecţie să-i asigure siguranţa, atât pentru el, cât şi pentru familia lui şi conducerea partidului.

Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, a declarat că solicită CSAT să nu aprobe cererea şefului AUR George Simion ca SPP să îi acorde pază, liberalul susţinând că ar fi un precedent periculos ca un ”agresor” să primească pază din partea statului român.

Alexandru Muraru a afirmat, vineri seară, că solicitarea lui Simion este una ”scandaloasă” şi că ar fi absurd ca poliţiştii şi ofiţerii români să fie puşi să apere exact omul care i-a insultat şi i-a discreditat public de nenumărate ori.

”Cer public CSAT să nu aprobe această solicitare scandaloasă. Ar fi un precedent periculos ca un agresor, cunoscut pentru comportamente violente şi derapaje constante, să primească paza statului român. Dacă Simion se simte într-adevăr ameninţat, are libertatea să-şi angajeze pază privată, pe banii lui.

Poate apela la mercenarii cu care cochetează ideologic, la fel ca fratele său de gândire extremistă, Călin Georgescu. Dar să nu aibă pretenţia ca cetăţenii români, care plătesc taxe şi impozite, să finanţeze protecţia unui agitator politic care şi-a construit întreaga carieră pe violenţă şi ură”, a declarat Alexandru Muraru.

Liberalul afirmă că România nu are nevoie de ”spectacolul grotesc al unui huligan care pozează în victimă şi cere privilegii de stat”.

”George Simion este imaginea unui curent politic care confundă bădărănia cu curajul şi scandalul cu patriotismul. După ce ani la rând a instigat la ură, a împins oameni la violenţă, a jignit, a bruscat şi a agresat politicieni, George Simion se plânge că ar fi victimă şi cere protecţie de la statul român, pe banii românilor.

Simion solicită maşini blindate şi gărzi de corp plătite din bani publici, exact ca un nomenclaturist neruşinat, rupt complet de realitate. Omul care a făcut carieră din violenţă, scandal şi agresiune, acelaşi care a strâns de gât, a ameninţat şi a sărit la bătaie la zeci de politicieni români, cere acum ca statul să-i asigure protecţie”, a declarat Alexandru Muraru.

Liberalul susţine că atât el, cât şi alţi colegi parlamentari au fost ţinta ameninţărilor, agresiunilor verbale şi fizice venite din partea simpatizanţilor AUR, dar că nimeni nu a cerut vreodată paza statului.

