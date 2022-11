Procesul validării noului statut al partidului AUR se rejudecă la Tribunal. Cine i-a pus „bețe în roate” lui George Simion

Ciprian Ciubuc, fostul deputat AUR care spunea că trăiește din alocația copiilor săi, în prezent parlamentar independent, a reușit să-i pună bețe în roate lui George Simion, vineri, 4 noiembrie, după ce a atacat în instanță o hotărâre judecătorească prin care liderii partidului au modificat statutul formațiunii politice.

Curtea de Apel București - Secţia a IV-a civilă a luat în discuție, vineri, apelul formulat de Ciprian Ciubuc la hotărârea Tribunalului București din 10 iunie, prin care instanța a luat act de modificările aduse Statutului şi Programului politic ale Partidului Alianţa pentru Unirea Românilor.

„Admite apelul. Anulează sentința apelată şi trimite cauza spre rejudecare primei instante. Definitivă.”, se arată în minuta CAB din 4 noiembrie.

George Simion a fost acuzat de Ciprian Ciubuc că ar fi făcut presiuni asupra lui și a altor membri AUR să voteze modificările impuse de primul asupra statutului partidului. Apoi, George Simion ar fi mers cu modificările în instanță, care a luat act de ele printr-o procedură mai mult formală.

„Admite cererea formulată de petentul Partidul Alianţa Pentru Unirea Românilor. Ia act de modificările aduse Statutului şi Programului politic ale Partidului Alianţa pentru Unirea Românilor, precum şi de alegerea organelor de conducere ale partidului, respectiv Preşedinte, Birou Naţional de Conducere şi Consiliu Naţional de Conducere, aprobate conform Procesului-verbal al Congresului extraordinar al Partidului Alianţa pentru Unirea Românilor din 27.03.2022. Dispune înscrierea în Registrul partidelor politice a modificărilor menţionate”, se arată în minuta Tribunalului București.

Ciubuc: „Toți au semnat sub amenințarea a două camere de luat vederi, ca în anii 60”

Ciprian Ciubuc (foto) spune că el ar fi vrut să intervină în proces, dar nu a reușit să o facă.

„Modificările statului sunt ilegale, încalcă legea partidelor. E și o situație de litispendență, pentru că co-președinții AUR, Claudiu Târziu și George Simion, au depus paralel la Tribunal două dosare, ceea ce este inacceptabil! Au încercat să fenteze instanța, pierzând într-un proces și câștigând în altul. Modificarea statutului a fost făcută pe genunchi, în biroul președintelui AUR, George Simion, unde fiecare dintre noi, deputații, am fost chemați să semnăm trei acte. Nu ni s-a adus la cunoștință ce modificări se aduceau statutului. Mulți parlamentari au semnat, eu am refuzat. De atunci am devenit persoana de neîncredere. Trebuia să ne adunăm toți în Comitetul Național de Conducere! Nu au dorit (George Simion și Claudiu Târziu – n.r.) să dezbată modificările aduse pe statut și ne-au chemat, unul câte unul, să semnăm în birou. Sub intimidarea a două camere de luat vederi, exact ca în perioada anilor 60!”, s-a plâns Ciprian Ciubuc pe treptele Curții de Apel.

Mai mulți foști membri AUR au dat în judecată partidul, acuzând că statutul pe baza căruia au fost dați afară din formațiune a fost unul ilegal și că astfel ar fi încălcată legea de funcționare a partidelor.

Printre cei care au dat în judecată partidul se numără și deputatul Ciprian Ciubuc, care explică pentru Ziare.com că înainte de a fi exclus, gruparea din jurul lui George Simion ar fi trimis pe grupurile de WhatsApp ale partidului o îndemnare către membri pentru a-i cere demisia. În mesaj era trecut și numărul de telefon al deputatului.

Cum au fost „neutralizați” rebelii din AUR

„În momentul în care Dănuț Aelenei a ieșit la tribună și și-a anunțat demisia, m-am apropiat de el să-l felicit pentru curaj. Seara, pe toate grupurile Whatsapp din țară unde sunt membri AUR a fost lansat un mesaj „deputații Ciubuc, Aelenei, Roman nu mai sunt bineveniți în AUR și haideți să le cerem demisia pentru că primesc bani de la români degeaba”. Văzând acest mesaj care s-a dat public către 2.000 de grupuri de grupuri, m-am supărat și am ieșit într-un live în care am ajuns să-l critic pe George Simion și să dezvălui ce se întâmplă în AUR. Acest video a fost raportat de peste 55.000 de troli și a fost șters, mi-a fost blocată pagina timp de cinci zile”, susține Ciubuc pentru Ziare.com.

După ce a fost exclus din AUR de către conducerea partidului, Ciubuc a contestat decizia la Tribunal, motivând că acesta a fost dat afară pe baza noului statut al partidului, care nu ar fi intrat în vigoare. Conform deputatului, deși statutul AUR a fost votat după congresul din 27 martie, această modificare nu a intrat încă în legalitate după ce a fost depusă la Tribunal. Dovadă în acest sens sunt mai multe documente care apar semnate de atât George Simion cât și Claudiu Târziu, amândoi în calitate de copreședinți, deși primul a fost ales la congres președinte deplin.

