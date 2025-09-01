George Simion reacționează la prelungirea controlului judiciar asupra lui Călin Georgescu. Scenă în Parlament înainte asumării răspunderii VIDEO

Președintele AUR, George Simion, a organizat un protest împotriva prelungirii controlului judiciar dispus în cazul lui Călin Georgescu. Acțiunea a avut loc luni, 1 septembrie, în Parlament, unde Simion și deputații AUR au ținut în aer pancarte, în timp ce liderul partidului transmitea live pe rețelele sociale.

„Controlul judiciar (sic) prelungit, astăzi, pentru domnul Călin Georgescu înseamnă poporul umilit. Astăzi s-a transmis un mesaj clar pentru PSD. Încetați, poate aveți un ultim dram de demnitate și fiți alături de poporul român. Nu mai admiteți folosirea justiției ca bâtă politică. Nu era destul că erau anulate alegerile, dar ați ales să îl transformați pe domnul Călin Georgescu într-un om care e dus săptămână de săptămână la control judiciar. Ce se întâmplă acolo? Ce se întâmplă la acel control? De ce e așa, domnul Georgescu, periculos? Pentru că a câștigat niște alegeri”, a transmis George Simion în filmare.

Controlul judiciar a fost prelungit luni în cazul lui Călin Georgescu, fost candidat la prezidențiale, trimis în judecată pentru promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și a unor idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată.

Ads

Liderul AUR a continuat scena din Parlament cu un mesaj pentru coaliția de guvernare.

„Voi astăzi veniți cu 5 pachete, 5 asumări de răspundere. Fără precedent, călcând în continuare democrația. Opriți-vă! Iar mesajul tuturor deputaților AUR în plenul Camerei Deputaților, la începutul unei zile grele, trebuie să vă dea de gândit. Veniți de partea poporului român care a votat și a cărui voință nu o mai puteți călca voi în picioare prin trusturi de presă, prin manipulări, prin procurori și metode coercitive. Este timpul să revenim la voința poporului român. Opriți-vă din a umili românii”, a transmis George Simion.

AUR va depune o moțiune de cenzură împotriva a 4 dintre pachetele legislative din pachetul 2 al Guvernului Bolojan. Singura propunere necontestată de AUR este modificarea vârstei de pensionare și a pensiilor magistraților în raport cu ultimul salariu primit.

Ads