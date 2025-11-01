"Simioane, unde ți-a pierit curajul?" Reacția dură a lui Virgil Popescu, după ce liderul AUR a cerut protecția SPP. "Descoperi acum că ura se întoarce"

Autor: Adrian Zia
Sambata, 01 Noiembrie 2025, ora 19:59
324 citiri
"Simioane, unde ți-a pierit curajul?" Reacția dură a lui Virgil Popescu, după ce liderul AUR a cerut protecția SPP. "Descoperi acum că ura se întoarce"
Reacția dură a lui Virgil Popescu, după ce George Simion a cerut protecția SPP FOTO Facebook/Virgil Popescu

Fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu, cel care a fost agresat în Parlament de George Simion, în februarie 2022, l-a ironizat pe liderul AUR pe Facebook sâmbătă, 1 noiembrie, după ce a cerut protecția SPP pentru a se "evita un asasinat". Popescu i-a transmis lui Simion că „ura se întoarce, după ani în care ai trăit din scandal, ai instigat la ură și ai atacat instituțiile statului”.

"Simioane, unde ți-a pierit curajul?

Când m-ai agresat în Parlament și ai intrat cu forța în Ministerul Energiei, nu ți-a fost teamă.

Când ai ajuns la Severin și ai urlat că vii peste mine acasă, erai mare viteaz.

Când veneam de la nunta fiicei mele și mi-ai făcut scandal în aeroportul din Viena, nu ți-a fost jenă. Țipai, împingeai și pozai în "vocea poporului".

Astăzi, ceri protecția statului, invoci "amenințări cu moartea" și te plângi că ești discriminat.

Situația ta e un paradox perfect: agresorul strigă "agresorii". După ani în care ai trăit din scandal, ai instigat la ură și ai atacat instituțiile statului, descoperi acum că ura se întoarce".

Virgil Popescu l-a avertizat pe George Simion că ceea ce i se întâmplă acum este "o consecință directă a propriei tale politici".

"Ceea ce ți se întâmplă e o consecință directă a propriei tale politici - o profeție autoîmplinită.

Când erai "bun", Simioane?

Când loveai și amenințai, iar susținătorii tăi trimiteau mesaje de moarte familiei mele?

Sau acum, când vrei să te ascunzi în spatele SPP-ului și joci rolul victimei?

Ai cultivat tensiunea, ai provocat frica și acum te sufoci în fumul scandalului tău.

Este o lecție simplă: dacă intri în furtuna pe care ai creat-o, nu te mai poți plânge că te udă ploaia.

România nu are nevoie de politicieni care transformă agresivitatea în spectacol și apoi cer protecție de la statul pe care l-au insultat.

Are nevoie de oameni care știu ce înseamnă respectul, legea și decența publică.

Curajul nu se cere cu escortă.

Dar poate că adevărul e altul: nu te mai ascultă nimeni, Simioane - și, precum Dragnea altădată, ai ajuns să-ți inventezi asasini ca să mai simți că exiști", a scris Popescu pe rețeaua de socializare.

George Simion a anunțat sâmbătă, 1 noiembrie, la conferința de alegeri a organizației județene a partidului AUR din Argeș, că „pentru a preveni un asasinat”, începând de mâine va avea asigurată protecție de la SPP. Conform legii, șefii partidelor parlamentare au dreptul la protecție asigurată la SPP, la cererea lor.

„De mâine începând, pentru a preveni un asasinat, voi avea asigurată pază de la SPP, cum e normal. Ghinion, cum ar spune unii”, a afirmat George Simion, în discursul său.

Simion a anunțat că de duminică, pentru a se preveni un asasinat, va avea asigurată protecție de la SPP. "Ghinion, cum ar spune unii"
Simion a anunțat că de duminică, pentru a se preveni un asasinat, va avea asigurată protecție de la SPP. "Ghinion, cum ar spune unii"
George Simion a anunțat sâmbătă, 1 noiembrie, la conferința de alegeri a organizației județene a partidului AUR din Argeș, că „pentru a preveni un asasinat”, începând de mâine va...
Un lider PNL cere CSAT să nu aprobe pază SPP pentru Simion: ”Poate apela la mercenarii cu care cochetează ideologic, la fel ca fratele său de gândire extremistă, Călin Georgescu”
Un lider PNL cere CSAT să nu aprobe pază SPP pentru Simion: ”Poate apela la mercenarii cu care cochetează ideologic, la fel ca fratele său de gândire extremistă, Călin Georgescu”
George Simion, liderul AUR, a declarat că a primit peste 90 de ameninţări cu moartea şi a anunţat că faţada sediului central al partidului a fost distrusă, fiind depuse plângeri. Simion a...
#George Simion AUR, #protectie spp, #virgil popescu, #curaj , #Stiri George Simion
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ion Tiriac n-a stat pe ganduri, dupa ce a vazut dezastrul din Suceava. Decizia luata
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Ar fi lovitura carierei: Edi Iordanescu are oferta pe masa, la o zi de la plecarea de la Legia!

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Încă o explozie urmată de incendiu, în România. O casă din Dej a sărit în aer. O persoană nu ar fi reuşit să iasă din locuinţă VIDEO
  2. "Simioane, unde ți-a pierit curajul?" Reacția dură a lui Virgil Popescu, după ce liderul AUR a cerut protecția SPP. "Descoperi acum că ura se întoarce"
  3. Rusia și mirajul superiorității militare: ce se ascunde în spatele marilor proiecte ale Kremlinului - Analiză
  4. A venit frigul. Cum pot persoanele vulnerabile să beneficieze de ajutor pentru încălzire. Anunțul făcut de ministrul Muncii
  5. Veriga slabă din armata lui Putin. Se tem generalii să spună că vor sfârșitul războiului din Ucraina?
  6. "În timp ce lumea se duce dracului, el face bani". Atac devastator la Trump al lui Harrison Ford. "Nu cunosc un criminal mai mare din istorie"
  7. Nicușor Dan s-a hotărât. Se căsătorește cu partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru. Când va avea loc evenimentul special
  8. China și-a trimis în spațiu cel mai tânăr astronaut. Alături de el, pe stația spațială "Palatul Ceresc", ajung și patru șoareci negri VIDEO FOTO
  9. Cele 3 semne de avertizare că firma ta se pregătește de concedieri, potrivit experților: „Nu vă relaxați prea mult”
  10. Hoții de la Luvru, mari fani ai fotbalului. Unde au fost arestați 4 dintre ei