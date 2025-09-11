Reacția lui George Simion după asasinarea lui Charlie Kirk. „Nu acceptă democrația! De asta l-au omorât, de asta fură și anulează alegeri” FOTO

Președintele AUR, George Simion reacționează după moartea activistului de dreapta Charlie Kirk.

Charlie Kirk era un susținător ferm al președintelui Donald Trump. El a fost împușcat mortal miercuri, 10 septembrie, în timpul unui eveniment care se desfășura în statul Utah.

„Nu acceptă democrația!”

„Am participat în iulie la un eveniment organizat de Charlie Kirk/Turning Point US. Mobilizare exemplară: mii de tineri din toată America. De asta l-au omorât, de asta fură și anulează alegeri: nu acceptă DEMOCRAȚIA! Dumnezeu să-l ierte!”, a scris joi, 11 septembrie, George Simion pe Facebook.

Cum a avut loc atacul

Ads

Atacul a avut loc la mijlocul zilei de 10 septembrie 2025. Cu prilejul unui eveniment organizat la Universitatea Utah Valley, o serie de martori au spus că l-au văzut pe Kirk împușcat în zona gâtului, potrivit Deseret News.

Kirk a fost împușcat în timp ce participa la o sesiune de întrebări și răspunsuri, alături de studenți.

Reacția lui Trump

„De ani de zile, stânga radicală compară americani remarcabili precum Charlie cu naziștii și cu cei mai răi criminali și ucigași în masă din lume. Acest tip de retorică este direct responsabil pentru terorismul cu care ne confruntăm astăzi în țara noastră, și acest lucru trebuie să înceteze imediat.

Administrația mea îi va găsi pe toți cei care au contribuit la această atrocitate și la orice altă formă de violență politică, inclusiv organizațiile care îi finanțează și îi susțin”, a spus Donald Trump într-un videoclip publicat pe rețeaua sa Truth Social.

Ads