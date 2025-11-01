Simion a anunțat că de duminică, pentru a se preveni un asasinat, va avea asigurată protecție de la SPP. "Ghinion, cum ar spune unii"

George Simion a anunțat sâmbătă, 1 noiembrie, la conferința de alegeri a organizației județene a partidului AUR din Argeș, că „pentru a preveni un asasinat”, începând de mâine va avea asigurată protecție de la SPP. Conform legii, șefii partidelor parlamentare au dreptul la protecție asigurată la SPP, la cererea lor.

„De mâine începând, pentru a preveni un asasinat, voi avea asigurată pază de la SPP, cum e normal. Ghinion, cum ar spune unii”, a afirmat George Simion, în discursul său.

Președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a solicitat vineri, 31 octombrie, intervenția Serviciului de Pază și Protecție (SPP) pentru asigurarea protecției sale, a familiei și a colegilor, după ce sediul central al partidului a fost vandalizat.

Înre-un comunicat remis presei, George Simion a anunțat că a transmis oficial o solicitare către SPP pentru acordarea de protecție personală, invocând amenințările și riscurile la adresa sa și a conducerii AUR.

„Având în vedere toate aceste aspecte, precum şi plasarea mea pe ‘lista neagră’ a Batalionului Getica, compus din mercenari români care luptă în Ucraina, solicit Serviciului pentru Pază şi Protecţie asigurarea protecţiei pentru viaţa mea, a familiei mele şi a colegilor din conducerea partidului AUR”.

Incidentul de vandalizare a sediului AUR a avut loc în noaptea de miercuri spre joi, iar formațiunea a anunțat pe pagina sa de Facebook că a sesizat autoritățile și a depus plângere penală.

