"Imoral". Simion, reacție furibundă după participarea președintelui la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei. "În alte vremuri, ar fi fost suspendat"

George Simion, liderul AUR, l-a criticat duminică, 2 noiembrie, pe președintele Nicușor Dan pentru participarea la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă (USR) în competiția pentru Primăria Capitalei.

Potrivit lui Simion, comportamentul președintelui este 'total imoral și neconstituțional'.

'În timp ce noi suntem aici, în Teleorman, Nicușor Dan participă la evenimentul unui partid politic, susținând un candidat în campania electorală de la București, ceea ce este total imoral, total neconstituțional, total în afara fișei postului său. Aceasta ar fi fost de neconceput în alte vremuri, în care un asemenea gest ar fi provocat imediat suspendarea', a declarat George Simion la Alexandria, unde a participat la Conferința județeană pentru alegerea conducerii filialei AUR Teleorman.

Simion a criticat și guvernarea actuală, afirmând că partidele aflate la putere s-au ridicat 'pe hoție, minciună și manipulare'.

'Ei s-au ridicat pe hoție, pe minciună și prin manipulare. În timp ce noi vorbeam cu poporul, ei vorbeau cu Ursula și cu Macron. PSD este la guvernare cu USR, nu cu AUR. Nu vom putea construi nimic dacă nu vom curăța mizeria de la vârful statului. (...) România își construiește propriul drum și îi chemăm pe toți românii să vină alături de noi. Această țară nu se mai salvează din Parlament, ci din fiecare județ, din fiecare casă, din fiecare inimă care crede în ea', a spus George Simion.

În cadrul conferinței județene, deputatul Gabriel Florea a fost votat în funcția de președinte al filialei AUR Teleorman. Congresul Național al AUR va avea loc în data de 30 noiembrie, la Alba Iulia.

