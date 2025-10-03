Simion, trimis la psiholog după ce a anunțat că și-a anulat abonamentul Netflix. ”Dacă crezi că a vedea un film te face gay sau transgender, problema nu este filmul”

Autor: Adrian Zia
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 20:17
1148 citiri
Simion, trimis la psiholog după ce a anunțat că și-a anulat abonamentul Netflix. ”Dacă crezi că a vedea un film te face gay sau transgender, problema nu este filmul”
George Simion, liderul AUR FOTO X/@georgesimion

George Simion, liderul AUR, a anunțat vineri, 3 octombrie, pe rețeaua X că și-a anulat abonamentul Netflix și i-a îndemnat pe români să procedeze la fel, criticând conținutul platformei pe care îl consideră „propagandă bolnavă, woke și pro-transgender”.

Din păcate pentru Simion, reacțiile românilor nu au fost cele la care se aștepta, cele mai multe comentarii ironizându-l pe liderul AUR. De fapt, internauții l-au acuzat pe acesta că l-a copiat pur și simplu pe miliardarul Elon Musk.

"Anulați Netflix pentru sănătatea copiilor voștri", scrisese Musk pe rețeaua pe care o deține, după ce a criticat compania pentru includerea unui personaj transgender în serialul de animație "Dead End: Paranormal Park". Culmea, serialul fusese retras de pe platformă în urmă cu doi ani.

Iată câteva comentarii culese de pe X la postarea lui George Simion.

"Copy paste Elon Musk".

"Wtf, Netflix are probleme cu siguranța, însă asta nu este una dintre ele".

"Maimuța vede, maimuța face".

"Vă dați seama, o să-și facă subscripție la Netflix".

"Dacă crezi că a vedea un film pe Netflix te face gay sau transgender, problema nu este filmul. S-ar putea să ai probleme pe care doar un psiholog calificat le poate rezolva".

"La fel și Facebook-ul, închide-l și pe ăla".

Anunțul lui Simion

„Tocmai mi-am anulat abonamentul Netflix și îi îndemn pe toți să facă la fel. Netflix nu este altceva decât o platformă pentru propagandă bolnavă, woke și pro-transgender. GATA!”, a scris liderul AUR (în engleză) pe X, adăugând că la întrebarea Netflix privind motivul anulării a completat „transgender propaganda”.

”Nicușor Dan întrunește toate condițiile să fie suspendat.” Raportul AUR privind ”lovitura de stat” din România, prezentat în Parlament
”Nicușor Dan întrunește toate condițiile să fie suspendat.” Raportul AUR privind ”lovitura de stat” din România, prezentat în Parlament
AUR a prezentat vineri, 3 octombrie, un document intitulat Raportul privind Lovitura de Stat din România – 24 noiembrie 2024 – 18 mai 2025, despre care afirmă că reprezintă ”o analiză a...
George Simion bagă zâzanie la Chișinău. Un partid ar putea pierde mandatele obținute în Parlament din cauza implicării lui
George Simion bagă zâzanie la Chișinău. Un partid ar putea pierde mandatele obținute în Parlament din cauza implicării lui
Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova a examinat vineri, 3 octombrie, două sesizări ce vizează Partidul „Democraţia Acasă” şi pe liderul acestuia, Vasile Costiuc, care ar...
#George Simion AUR, #abonament netflix, #anulare , #Stiri George Simion
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Linia frontului se fragilizeaza pentru rusi in Ucraina. Explicatiile unui fost membru ar trupelor speciale americane SEAL
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
ZERO! Dat afara din Romania, a patit-o mai rau in alta tara
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Premierul Ilie Bolojan vine cu precizări privind posibila sa demisie: ”E o problemă de legitimitate”
  2. Simion, trimis la psiholog după ce a anunțat că și-a anulat abonamentul Netflix. ”Dacă crezi că a vedea un film te face gay sau transgender, problema nu este filmul”
  3. Cum se poate rezolva problema retrocedării controversate a Parcului IOR. Ana Ciceală: „Dacă terenul va fi pierdut complet, îl putem expropria” VIDEO
  4. ”Nicușor Dan întrunește toate condițiile să fie suspendat.” Raportul AUR privind ”lovitura de stat” din România, prezentat în Parlament
  5. George Simion bagă zâzanie la Chișinău. Un partid ar putea pierde mandatele obținute în Parlament din cauza implicării lui
  6. Iohannis, rău platnic? Șeful ANAF nu crede că fostul președinte va plăti datoria de 4,7 milioane de lei către stat: "Nu avem indicii că vrea să achite"
  7. Ponta își acuză foștii colegi și le amintește scandalul Nordis: "Populismul grețos al câtorva lideri pesediști care conduc AMG-uri pe firme și zboară cu private jet-uri"
  8. „O shaorma cu de toate, fără viziune și fără rezultate” - Critici din PSD după bilanțul de 100 de zile prezentat de Bolojan
  9. Răspunsul dat de Nicușor Dan jurnaliștilor străini la întrebarea dacă România va doborî dronele rusești: "Am încercat, dar n-am reușit. Am păstrat-o" VIDEO
  10. Ilie Bolojan, mesaj pentru magistrații care protestează: „Dacă activitatea e suspendată parțial, moral ar fi ca și salarizarea să fie suspendată”

Ultimele emisiuni

Acum 7 ore

Update Politic,
Planul Anei Ciceală pentru București: Protecția spațiilor verzi, transport public mai atractiv și strategia de combatere a consumului de droguri în școli