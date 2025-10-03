Simion, trimis la psiholog după ce a anunțat că și-a anulat abonamentul Netflix. ”Dacă crezi că a vedea un film te face gay sau transgender, problema nu este filmul”

George Simion, liderul AUR, a anunțat vineri, 3 octombrie, pe rețeaua X că și-a anulat abonamentul Netflix și i-a îndemnat pe români să procedeze la fel, criticând conținutul platformei pe care îl consideră „propagandă bolnavă, woke și pro-transgender”.

Din păcate pentru Simion, reacțiile românilor nu au fost cele la care se aștepta, cele mai multe comentarii ironizându-l pe liderul AUR. De fapt, internauții l-au acuzat pe acesta că l-a copiat pur și simplu pe miliardarul Elon Musk.

"Anulați Netflix pentru sănătatea copiilor voștri", scrisese Musk pe rețeaua pe care o deține, după ce a criticat compania pentru includerea unui personaj transgender în serialul de animație "Dead End: Paranormal Park". Culmea, serialul fusese retras de pe platformă în urmă cu doi ani.

Iată câteva comentarii culese de pe X la postarea lui George Simion.

"Copy paste Elon Musk".

"Wtf, Netflix are probleme cu siguranța, însă asta nu este una dintre ele".

"Maimuța vede, maimuța face".

"Vă dați seama, o să-și facă subscripție la Netflix".

"Dacă crezi că a vedea un film pe Netflix te face gay sau transgender, problema nu este filmul. S-ar putea să ai probleme pe care doar un psiholog calificat le poate rezolva".

"La fel și Facebook-ul, închide-l și pe ăla".

Anunțul lui Simion

„Tocmai mi-am anulat abonamentul Netflix și îi îndemn pe toți să facă la fel. Netflix nu este altceva decât o platformă pentru propagandă bolnavă, woke și pro-transgender. GATA!”, a scris liderul AUR (în engleză) pe X, adăugând că la întrebarea Netflix privind motivul anulării a completat „transgender propaganda”.

❌I just canceled my @netflix subscription, and I urge everyone to do the same.#Netflix is nothing more than a platform for woke and pro-transgender sick propaganda. NO MORE!#NetflixCanceled pic.twitter.com/Ym5HsnyXz7 — 🇷🇴 George Simion 🇲🇩 (@georgesimion) October 3, 2025

