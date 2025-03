George Simion, despre vizele pentru SUA: „Suntem pe cale să pierdem o oportunitate uriaşă. Guvernul Ciolacu continuă să trădeze încrederea românilor”

Preşedintele AUR, George Simion, afirmă despre situaţia vizelor pentru SUA că suntem pe cale să pierdem o oportunitate uriaşă de a ne întări relaţiile externe, din cauza acţiunilor nedemocratice ale Guvernului PSD - PNL - UDMR.

Simion acuză că partidele menționate continuă să trădeze încrederea românilor.

"Scurt şi la obiect despre eliminarea vizelor pentru românii care vor să meargă în SUA: la ce să ne aşteptăm când cei care ne conduc se poartă nedemocratic? România a ajuns într-un punct în care nu doar că sunt ignorate nevoile cetăţenilor săi de către cei care o conduc, dar suntem pe cale să pierdem o oportunitate uriaşă de a ne întări relaţiile externe şi de a ne recăpăta locul în comunitatea internaţională.

Eliminarea vizelor pentru SUA ar fi trebuit să fie un pas firesc în direcţia aceasta. Însă, Guvernul PSD-PNL-UDMR, care continuă să trădeze încrederea românilor, nu poate să se aştepte la acest rezultat, întrucât acţiunile lor nedemocratice ne pot costa mult mai mult decât ne-am putea imagina", scrie Simion, vineri, 21 martie, pe Facebook.

„Liberă, suverană şi respectată”

El susţine, totodată, că Guvernul Ciolacu nu a vrut să ia aminte că România trebuie să fie o ţară "liberă, suverană şi respectată" pe plan internaţional.

"La Washington, unde am avut ocazia să mă aflu la învestirea preşedintelui Donald Trump, am înţeles clar ce trebuie să facă România pentru a ajunge acolo unde merită. N-au vrut să ia aminte că România trebuie să fie o ţară liberă, suverană şi respectată pe plan internaţional. Donald Trump a transmis un mesaj puternic: Lumea liberă trebuie să iasă de sub stăpânirea unor puteri care subminează suveranitatea naţiunilor şi alegerile libere", a transmis, printre altele, Simion.

Ambasada României la Washington se află într-un dialog activ cu autorităţile americane, în contact direct cu Departamentul pentru Securitate Internă (DHS), care este mandatat să implementeze accederea României în Programul Visa Waiver al Statelor Unite, a informat, joi seară, 20 martie, Ministerul Afacerilor Externe.

"Nu există în acest moment nicio comunicare oficială privind modificarea datei avute în vedere pentru actualizarea sistemului de autorizare a călătoriilor - ESTA. România consideră Programul Visa Waiver ca fiind un parteneriat de securitate şi avem convingerea că operaţionalizarea acestuia va contribui la securitatea frontierelor şi la combaterea migraţiei ilegale", a precizat MAE.

