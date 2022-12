Versiunea lui George Simion, ”fugărit” de la Târgul Gaudeamus. ”Am fost salutat de sute de oameni”

Liderul AUR George Simion prezintă propria versiune referitoare la prezenţa sa la Târgul de carte Gaudeamus. El spune că a fort prezent aproximativ două ore la eveniment și că a fost salutat de foarte multe persoane.

Precizarea sa vine după ce jurnalistul Cristian Tudor Popescu a postat pe pagina de Facebook, relatarea momentului în care, sosit la Gaudeamus, liderului AUR i s-a spus ”Nu aveţi ce căuta aici. Sunteţi o ruşine”.

Simion califică drept fake news informaţia şi neagă că ar fi fost însoţit de gărzi de corp, spunând că persoanele care îl însoţeau erau trei colegi de partid.

”De fapt, eu am stat în total circa două ore la târgul de carte, am salutat şi am fost salutat de sute de oameni (nu neapărat că m-ar simpatiza persoanele respective), iar de plecat am plecat pentru că mă grăbeam la un post de televiziune nu că m-ar fi fugărit cineva”, afirmă Simion.

El spune că şi-a cumpărat cărţi şi că, deşi s-a întâlnit cu persoane considerate ”adversari politici serioşi”, nu şi-au adresat injurii.

”Îmi pare rău să îl anunţ pe Cristian Tudor Popescu dar cât am fost la Romexpo, în afară de a cumpăra cărţile de care sunt interesat, am dat chiar şi peste adversari serioşi, politici, chiar din rândul celor pe care îi acuzăm, cum ar fi Raed Arafat sau Adrian Cioroianu, şi nu ne-am dat în cap, nici nu ne-am adresat injurii, cadrul fiind totuşi un târg de carte”, povesteşte Simion.

El prezintă şi cărţile achiziţionate, despre care afirmă că ”sunt din domeniul istoriei şi politicii”.

George Simion mai susţiine că a făcut zeci de poze cu vizitatori ai târgului Gaudeamus şi că nu a avut un cameraman cu el, justificând astfel absenţa unor imagini din timpul vizitei la târgul de carte pe propria pagină de Facebok, Liderul AUR face de cele mai multe ori transmisiuni live cu telefonul mobil de la evenimentele la care participă.

Ads