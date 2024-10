George Simion acuză autoritățile că încearcă să oprească ajutorul pe care AUR îl dă locuitorilor din comuna Pechea, afectată de inundații

Președintele AUR, George Simion, susține că autoritățile încearcă cu orice preț să oprească ajutorul pe care partidul îl acordă locuitorilor din comuna Pechea (județul Galați) după inundațiile din septembrie, potrivit stiripesurse.ro.

Acuzațiile liderului AUR vin după ce Inspectoratul Teritorial de Muncă Galaţi a fost în control pe șantierul pe care AUR construiește opt case pentru cei care au rămas pe drumuri, după inundațiile devastatoare.

„Dragi prieteni, e noaptea minții. Guvernul și ITM nu au nimic altceva de făcut decât să vină aici. Ar fi trebuit să vină să construiască și ei alături de echipele AUR. Nu am văzut voluntari din alte părți. Acum ne controlează să avem contracte de voluntariat. Avem. Avem și șefi de șantier, și ingineri, și constructori, avem oameni cărora le mulțumim că sunt alături de noi. (...)”,a spus George Simion, într-un videoclip postat pe contul său de Facebook.

Acesta a mai spus că aceste „presiuni” trebui să se oprească.

„Nu e normal să vă puneți procurorii, să vă puneți instituțiile. Încercăm să terminăm aceste case până când vine iarna. Și așa o facem cum putem. Nu găsim materiale de construcții și utilaje aici. Amendă, sau o să ne facă dosar penal și pentru asta? (...) Am mai văzut abuzuri. Orice ar fi o să terminăm aceste case de care ne-am apucat aici, la Pechea. Potoliți-vă! Noi am făcut ceva ce voi nu ați făcut, deși aveți guvernarea. Nu puneți autoritățile statului și nu vă puneți câinii pe noi”, a mai spus Simion.

Potrivit liderului AUR, sesizarea ar fi fost făcută de USR, același partid care a făcut plângere și pentru drumul reparat de către voluntarii AUR pe strada Băii din comuna Pechea.

„M-au întrebat cum stăm din punct de vedere al protecției muncii, dacă avem documente, dacă avem echipe de profesioniști, dacă lucrăm cu voluntari. Am spus adevărul, că lucrăm cu voluntari, avem contracte de voluntariat, fișe de instruire colectivă, fișa postului a voluntarului. Noi am considerat conform HG 300/2006 că este o organizare de șantier temporară. Au întrebat cine s-a urcat pe acoperiș, cum le-am făcut. Am zis că niște alpiniști, cu centuri, exact cum se lucrează, cu profesioniști”, a spus unul dintre inginerii care se ocupă de șantier, în conversația purtată cu liderul AUR.

