Când va fi publicat contractul de lobby încheiat în favoarea lui George Simion în SUA. „Documentul este autentic”

Autor: Maria Mora
Sambata, 06 Septembrie 2025, ora 13:48
Liderul AUR George Simion FOTO X/George Simion

Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, este de părere că deja faimosul contract încheiat între partidul extremist AUR şi o companie americană de lobby, în favoarea lui George Simion, va fi făcut public, potrivit legislaţiei americane, în perioada următoare.

„Da, contractul este autentic şi s-ar putea să vedem, pentru că aceste contracte, obligaţia prestatorilor de lobby este să comunice toate contactele pe care le-au avut cu oficialii americani în baza acestor contracte la şase luni după perfectarea lor”, a afirmat Andrei Muraru în emisiunea Insider Politic, difuzată de Prima Tv, sâmbătă.

Diplomatul este de părere că George Simion „a reuşit să ajungă în anumite cercuri ale mişcării conservatoare Make America Great Again graţie unor contacte” pe care Simion le are în grupul politic din care AUR face parte la nivel european, dar şi în baza unor contracte de lobby.

„Mi se pare că domnul Simion este unul dintre puţinii politicieni din România care încearcă să intuiască cum funcţionează acest mediu politic american, şi cu presă, şi cu lobby, şi cu grupuri politice, spre deosebire de mulţi alţi lideri mainstream din România pe care nu i-am mai văzut la Washington de luni bune sau de un an, un an şi jumătate şi cred că acest lucru ţine de abilitatea fiecăruia de a dezvolta astfel de relaţii, de interesul fiecăruia”, a adăugat Muraru.

În luna mai, Departamentul de Justiţie al Statelor Unite ale Americii a publicat un amendament pe site-ul oficial în care apare un document cu numele prim-vicepreşedintelui AUR, Marius Lulea, pe un contract de 1,5 milioane de euro cu o companie americană de lobby, încheiat în campania electorală, în favoarea lui George Simion. Anterior, AUR negase existenţa unui asemenea contract.

În 24 aprilie, după ce informaţiile respective au devenit publice, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunţat că declanşează un control la AUR pentru a stabili dacă partidul condus de candidatul la prezidenţiale George Simion are un contract cu compania americană de lobby BGD Legal and Consulting, în valoare de 1,5 milioane de dolari.

În schimbul acestor bani, compania se angaja să-i organizeze lui George Simion întâlniri la Washington D.C. cu lideri politici, dar şi apariţii în presa din Statele Unite. La acea vreme, AUR a transmis un drept la replică în care a precizat că nu există niciun contract semnat de partid cu firma, însă documente privind acest contract, deşi documente în acest sens erau înregistrate la Departamentul de Justiţie al SUA şi publicate chiar pe site-ul Departamentului de Justiţie, la acel moment, fără semnătura lui Marius Lulea.

Tot atunci, AUR a anunţat că a cerut AEP verificarea şi informarea publică privind ”presupuse cheltuieli din subvenţia publică”.

”Având în vedere informaţiile apărute în spaţiul public cu privire la faptul că partidul Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) ar fi desfăşurat posibile activităţi de propagandă politică cu încălcarea prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că au fost demarate procedurile legale în vederea declanşării misiunii de control privind verificarea finanţării activităţii AUR pentru campania electorală pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2025, precum şi a finanţării activităţii curente a acestei formaţiuni politice”, transmitea AEP în 24 aprilie.

