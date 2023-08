De ce s-a întâlnit ambasadorul Israelului cu George Simion. "Fără precedent"

Ambasadorul Israelului la Bucureşti, Reuven Azar, a declarat, pentru AGERPRES, după întâlnirea pe care a avut-o luni cu liderul AUR, George Simion, că mesajul transmis de partidul condus de acesta este unul "fără precedent".

Azar a spus că a decis să se întâlnească cu liderul AUR deoarece membrii partidului "au fost de acord să transmită o declaraţie publică, declaraţie care să includă patru elemente la care partea israeliană a ţinut foarte mult''.

Diplomatul a explicat că aceste patru elemente sunt: "1. asumarea Holocaustului asupra evreilor români de pe teritoriul României din cel de-Al Doilea Război Mondial; 2. condamnarea antisemitismului şi adoptarea definiţiei IHRA a antisemitismului; 3. interzicerea folosirii (imaginii - n.r.) criminalilor de război, în special a lui Ion Antonescu - au menţionat că există o lege în acest sens şi 4. susţinerea educaţiei despre Holocaust".

"Acestea sunt cele patru elemente care au fost condiţii pentru întâlnirea noastră şi asta ne permite să deschidem un dialog. Desigur, când cineva îţi întinde o mână şi este pregătit să spună ceea ce trebuie, trebuie să îi dăm o şansă. Cred că am văzut asta la întâlnirea respectivă, am vorbit cu liderul AUR despre aceste chestiuni. Şi-a exprimat opoziţia fermă la antisemitism, a condamnat cu fermitate antisemitismul, în cadrul întâlnirii, importanţa memoriei Holocaustului, faptul că oameni exterminaţi, ucişi în diverse moduri, au fost români şi că susţine legăturile cu Statul Israel. Am vorbit de relaţia bilaterală, de probleme regionale şi vom urmări dacă această declaraţie este respectată. (...) Niciodată nu a existat un partid naţionalist, de extremă dreaptă, care să adopte o asemenea declaraţie", a punctat ambasadorul.

Mai mult, el a adăugat că mai multe persoane vor fi "atente" dacă declaraţia va deveni realitate.

"Trăim într-o lume deschisă, toată lumea poate vedea tot şi nu doar noi vom fi atenţi la aceste aspecte, toată lumea va fi atentă la aceste aspecte, inclusiv organizaţii evreieşti, oamenii din Israel, din România, în SUA şi în alte locuri. Acesta este motivul pentru care este important că această declaraţie a fost făcută public", a arătat ambasadorul.

