Poliția a deschis un dosar penal pe tema amenințărilor primite de George Simion. Plângerea depusă de liderul AUR

Poliția Română a deschis un dosar penal după ce partidul AUR a depus o plângere în care reclama faptul că liderul formațiunii, deputatul George Simion, a primit amenințări pe rețelele de socializare.

'În completarea informării din 15 septembrie 2025, referitoare la amenințările cu moartea adresate pe rețelele sociale unui om politic, Centrul de Informare și Relații Publice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române este abilitat să facă următoarele precizări. La nivelul instituției a fost înregistrată o plângere penală, formulată de un partid politic. Astfel, în cauză, a fost înregistrat un dosar penal, în care se efectuează cercetări, conform prevederilor legale', transmite IGPR într-un comunicat de presă, la data de 16 septembrie 2025.

AUR anunța luni, 15 septembrie, că a depus o plângere penală 'împotriva tuturor celor care au incitat la ură și violență', în urma participării lui Simion la Festivalul Libertății de Exprimare de la Londra (Free Speech Festival).

'Extrema stângă din România și-a dat din nou arama pe față. În urma participării președintelui AUR, George Simion, la Festivalul Libertății de Exprimare de la Londra (Free Speech Festival), cel mai mare eveniment dedicat libertății, drepturilor și suveranității organizat vreodată în capitala Marii Britanii, acesta a fost ținta unui val de amenințări odioase pe rețelele de socializare. Cei care se pretind 'apărători ai democrației' au ajuns să celebreze moartea. Au scris, fără pic de rușine, că George Simion ar trebui 'să pățească la fel ca Charlie Kirk', activistul american pro-libertate ucis cu sânge rece acum câteva zile. S-au găsit indivizi care au vorbit despre lunetiști, care au spus 'unde n-ar da Dumnezeu' sau au cerut, pur și simplu, eliminarea fizică a unui lider politic ales de peste cinci milioane de români. Acești indivizi care se bucură de asasinarea unui tânăr de 31 de ani, tată a doi copii, ar fi în extaz dacă George Simion ar avea aceeași soartă, dacă fiecare lider suveranist din Europa ar fi redus la tăcere, ca într-un plan de epurare politică în care vocile incomode sunt eliminate una câte una', precizau reprezentanții AUR într-un comunicat de presă.

