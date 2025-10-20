George Simion spune că AUR ar putea face coaliție de guvernare cu PSD. Îl vrea ca premier pe Călin Georgescu

Autor: Daniel Groza
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 14:58
George Simion spune că AUR ar putea face coaliție de guvernare cu PSD. Îl vrea ca premier pe Călin Georgescu
Călin Georgescu este dorit premier de George Simion, în coaliție cu PSD Foto: Hepta

George Simion, președintele AUR, a declarat că partidul său ar susține un guvern cu PSD, dacă acesta ar fi condus de Călin Georgescu, ca măsură reparatorie pentru anularea alegerilor din 2024, dar nu va intra direct în guvern. Liderul AUR a precizat totodată că nu va candida pentru Primăria Capitalei, iar partidul va susține un candidat potrivit pentru a obține victoria în Capitală.

Președintele AUR a declarat luni, 20 octombrie, întrebat în ce condiții partidul său ar face alianță cu PSD, că ar susține orice guvern atât timp cât premier va fi Călin Georgescu.

„Ca măsură reparatorie pentru anularea alegerile și pentru ce a pățit domnul Călin Georgescu, eu mi-am anunțat susținerea oricărei formule în varianta în care domnul Călin Georgescu ar fi premierul unei astfel de coaliții. Fără a avea pretenții ca noi (n.red. AUR) să facem parte din respectiva formulă de guvernare”, a spus liderul AUR, potrivit Hotnews.ro

Simion a vorbit și despre organizarea alegerilor de la Capitală, o decizie care dă bătăi de cap coaliției.

„AUR, în primul rând, susține legea. Noi am propus prima plângere penală (n.red. împotriva lui Bolojan) și se pare că domnul premier Bolojan ar da semne de normalitate și ar fi de acord cu respectarea legii. Așa am văzut pe surse, pentru că nu există niciun act normativ în acest sens"

Potrivit informațiilor HotNews, există un oarecare consens în coaliție când vine vorba de organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei pe 7 decembrie, însă rămâne condiția impusă de PSD – fie va exista un candidat comun al tuturor partidelor de la guvernare, fie va avea fiecare partid propriul candidat.

Simion a declarat că nu va candida pentru funcția de primar general „pentru că nu mi se potrivește acest rol. Avem candidați pe care îi putem susține și să se potrivească cu acest rol de primar al Bucureștiului”.

În coaliția de guvernare PSD–PNL–USR–UDMR și reprezentanții minorităților, tensiunile au atins un nou nivel. Disputele dintre premierul Ilie Bolojan și unii dintre liderii PSD s-au...
