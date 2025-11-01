George Simion se vede în rolul lui Charlie Kirk: „Vin să ne bată, să ne închidă, să ne împuște” VIDEO

Autor: Maria Mora
Sambata, 01 Noiembrie 2025, ora 12:38
156 citiri
George Simion se vede în rolul lui Charlie Kirk: „Vin să ne bată, să ne închidă, să ne împuște” VIDEO
George Simion FOTO Hepta

Președintele AUR, George Simion, a fost prezent vineri, la Alba Iulia, la alegerile județene în rândurile partidului. În discursul său, acesta a făcut referire la activistul conservator american Charlie Kirk, care a fost asasinat recent. Simion a spus că după moartea lui Kirk a primit peste 90 de amenințări (atâtea a „contabilizat” el) și că deși a făcut plângere la Poliție, nu s-a cercetat nimic.

„După moartea lui Charlie Kirk, activistul conservator pentru Dumnezeu, pentru familie, pentru patriotism, pentru libertate, pentru după asasinarea lui de către aceleași minți bolnave de sorginte antifa și satanică, am primit peste 90 de amenințări, pe care le-am contabilizat eu cu moartea: „să pățească și Simion așa. Și Simion, și Georgescu și toți AUR-iștii”, susține liderul AUR.

Simion acuză Poliția că nu își face treaba. Acesta reiterează tema României drept colonie a Franței și spune că oamenii care vor „suveranitate” sunt reprimați de „paznici”.

„De 45 de zile am făcut plângere la poliție, n-a fost audiat nimeni. Dacă se dă o palmă aici în parcare, gata, 30 de zile arest, o să vă spună și cu cine v-ați întâlnit, nu le scăpa nimic… Dar nu trebuie sa dați nicio palmă, Isus ne învață să întoarcem și celălalt obraz. Nu mai putem accepta ca România sa fie dezbinată. (…) Nu au deschis mine la Roșia montană, dar avem niște proprietari de mine, care ne confundă pe noi, pe români, cu niște sclavi pe plantație și nu avem voie să părăsim incinta, trebuie să lucrăm pentru exploatator. Nu sunt mine, sunt bănci, cazinouri, farmacii, hipermarketuri. Dacă există o răscoală din partea băștinașilor, care s-au trezit și ei că vor libertate, că vor suveranitate, că vor să se conducă singuri, atunci paznicii sunt chemați să ne bată, se ne închidă, să ne facă dosare penale, să ne împuște. Eu nu voi accepta să fiu împușcat, nici eu, nici cineva din familia mea, și nici voi. Eu prefer să lupt. Am solicitat azi, având în vedere amenințările la adresa mea, pază, care e obligatorie, conform legii. Poliția nu și-a făcut datoria, n-a cercetat amenințările. Dacă era vorba de oricine altcineva, era dramă…” a spus George Simion în discursul său.

Simion a spus că România este o colonie franceză, că Nicușor Dan este ”omul lui Macron”. De asemenea a reiterat faptul că alegerile prezidențiale din decembrie 2024 au fost furate și că AUR va milita pentru aducerea la putere a lui Călin Georgescu.

„V-am spus eu că ați ales omul francezilor. Nici măcar al francezilor demni, V-am spus că vom definitiva statutul nostru de colonie. Momentul acum, pe 31 octombrie, este să spunem întregii țări că suntem deschiși să punem umărul la unificarea și reconstrucția României. Avem soluții și persoane valoroase. Sper să reușesc să atrag tot mai mulți oameni buni”, a mai declarat Simion.

George Simion: "Nu cred că, în 2025, România este o democrație". Liderul AUR îl cere pe Călin Georgescu în fruntea țării
George Simion: "Nu cred că, în 2025, România este o democrație". Liderul AUR îl cere pe Călin Georgescu în fruntea țării
Președintele partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), deputatul George Simion, a declarat vineri, 31 octombrie, la Alba Iulia, că nu crede că, în prezent, România este o...
Un analist politic dezvăluie semnele „blaturilor” PSD-AUR: ”Vor un guvern cu un PNL mai mic și mai docil”
Un analist politic dezvăluie semnele „blaturilor” PSD-AUR: ”Vor un guvern cu un PNL mai mic și mai docil”
Analistul politic Cristian Hrițuc acuză Partidul Social Democrat de înțelegeri ascunse cu AUR și de o strategie politică duplicitară, menită să copieze discursul și direcția partidului...
#George Simion, #aur, #charlie kirk impuscat, #amenintari moartea, #politie, #suveranisti , #Stiri George Simion
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Cel mai bogat om din Rusia isi vede imperiul petrolier destramandu-se dupa sanctiunile americane. "Lukoil este terminat"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
Amenda de 100 de ori mai mare pentru cei care taie ilegal copaci in Bucuresti

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. George Simion se vede în rolul lui Charlie Kirk: „Vin să ne bată, să ne închidă, să ne împuște” VIDEO
  2. Un candidat la Primăria Capitalei susține că autorizația de securitate la incendiu este prea greu de obținut. „După Colectiv, legislaţia a devenit şi mai drastică”
  3. Cine e Corneliu State, partenerul Oanei Gheorghiu, și pentru ce companie lucrează. Cei doi au împreună un fiu care studiază în Olanda
  4. CTP, după scandalul privind salariul Oanei Gheorghiu: „Argumentez, deși este ca și cum aș spinteca rahatul”
  5. Stolojan este convins că Ilie Bolojan va rămâne premier: „PSD nu vrea să nu mai aibă bătăile de cap cu reformele”
  6. Avertismentul unui psiholog român după ce sediul AUR a fost vandalizat sub sigla „Antifa”, organizație declarată teroristă în SUA: „Atacarea clădirii unui partid amplifică efectul simbolic”
  7. Coaliția vrea să taie 10% din parlamentari, dar economia e mai mult de ochii lumii. „Nu ar presupune o reformă structurală cu impact bugetar major”
  8. Noua abordare a PSD în interiorul coaliției: Toate tunurile pe Bolojan. Opoziția internă, o strategie care s-ar putea dovedi benefică, în timp, pentru social-democrați
  9. Are Nicușor Dan o relație ”specială” cu PSD? Răspunsul consilierului prezidențial Ludovic Orban
  10. Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor Dan, susține că premierul Bolojan va merge în Parlament pentru a vorbi despre reducerea trupelor americane: "Când programul îi va permite"