George Simion se vede în rolul lui Charlie Kirk: „Vin să ne bată, să ne închidă, să ne împuște” VIDEO

Președintele AUR, George Simion, a fost prezent vineri, la Alba Iulia, la alegerile județene în rândurile partidului. În discursul său, acesta a făcut referire la activistul conservator american Charlie Kirk, care a fost asasinat recent. Simion a spus că după moartea lui Kirk a primit peste 90 de amenințări (atâtea a „contabilizat” el) și că deși a făcut plângere la Poliție, nu s-a cercetat nimic.

„După moartea lui Charlie Kirk, activistul conservator pentru Dumnezeu, pentru familie, pentru patriotism, pentru libertate, pentru după asasinarea lui de către aceleași minți bolnave de sorginte antifa și satanică, am primit peste 90 de amenințări, pe care le-am contabilizat eu cu moartea: „să pățească și Simion așa. Și Simion, și Georgescu și toți AUR-iștii”, susține liderul AUR.

Simion acuză Poliția că nu își face treaba. Acesta reiterează tema României drept colonie a Franței și spune că oamenii care vor „suveranitate” sunt reprimați de „paznici”.

„De 45 de zile am făcut plângere la poliție, n-a fost audiat nimeni. Dacă se dă o palmă aici în parcare, gata, 30 de zile arest, o să vă spună și cu cine v-ați întâlnit, nu le scăpa nimic… Dar nu trebuie sa dați nicio palmă, Isus ne învață să întoarcem și celălalt obraz. Nu mai putem accepta ca România sa fie dezbinată. (…) Nu au deschis mine la Roșia montană, dar avem niște proprietari de mine, care ne confundă pe noi, pe români, cu niște sclavi pe plantație și nu avem voie să părăsim incinta, trebuie să lucrăm pentru exploatator. Nu sunt mine, sunt bănci, cazinouri, farmacii, hipermarketuri. Dacă există o răscoală din partea băștinașilor, care s-au trezit și ei că vor libertate, că vor suveranitate, că vor să se conducă singuri, atunci paznicii sunt chemați să ne bată, se ne închidă, să ne facă dosare penale, să ne împuște. Eu nu voi accepta să fiu împușcat, nici eu, nici cineva din familia mea, și nici voi. Eu prefer să lupt. Am solicitat azi, având în vedere amenințările la adresa mea, pază, care e obligatorie, conform legii. Poliția nu și-a făcut datoria, n-a cercetat amenințările. Dacă era vorba de oricine altcineva, era dramă…” a spus George Simion în discursul său.

Simion a spus că România este o colonie franceză, că Nicușor Dan este ”omul lui Macron”. De asemenea a reiterat faptul că alegerile prezidențiale din decembrie 2024 au fost furate și că AUR va milita pentru aducerea la putere a lui Călin Georgescu.

„V-am spus eu că ați ales omul francezilor. Nici măcar al francezilor demni, V-am spus că vom definitiva statutul nostru de colonie. Momentul acum, pe 31 octombrie, este să spunem întregii țări că suntem deschiși să punem umărul la unificarea și reconstrucția României. Avem soluții și persoane valoroase. Sper să reușesc să atrag tot mai mulți oameni buni”, a mai declarat Simion.

