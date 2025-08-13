George Simion vrea AUR la guvernare împreună cu PSD, din toamnă. Călin Georgescu ar urma să fie propus premier

Miercuri, 13 August 2025
George Simion vrea AUR la guvernare împreună cu PSD, din toamnă. Călin Georgescu ar urma să fie propus premier
Președintele AUR, George Simion, a declarat, marți seară, că formațiunea sa își propune să ajungă la guvernare din toamnă, dacă va exista susținere pentru o moțiune de cenzură.

„Intenționez să devin și mai serios, dacă e cazul, în a face opoziție și în a învăța pentru viitoarea guvernare. Pentru că este inevitabil. Sperăm noi din toamnă să ajungem la guvernare”, a spus Simion la Realitatea Plus.

Întrebat cum ar putea ajunge AUR la putere, liderul formațiunii a declarat că doi deputați PSD au anunțat că vor susține moțiunea de cenzură.

„Sunt serioși? Nu sunt serioși? Vor exista facțiuni în actualul PSD? Nu pot să știu. Vor exista oameni cu demnitate și în cadrul Partidului Național Liberal? Nu pot să știu. Noi trebuie să ne facem datoria”, a afirmat acesta.

Simion a subliniat că „nu a dezertat niciun parlamentar AUR” și a reamintit că partidul „a construit de la 0,1% Alianța pentru Unirea Românilor și a devenit o forță”.

„Și, într-adevăr, avem nevoie de un alt partid din cercul guvernamental. PSD trebuie să lămurească dacă este și el un partid sorosist care o susține pe Ursula von der Leyen și politicile de federalizare a Europei și tot acest curent LGBT-ist sau rămâne de partea poporului român și votează”, a adăugat liderul AUR.

George Simion a mai declarat că Partidul Social Democrat are „ocazia să se reîntoarcă, să vină către poporul român, acceptând o guvernare care îl are ca prim-ministru pe Călin Georgescu”.

