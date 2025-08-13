Visul celor de la AUR: să guverneze împreună cu „sistemul”. De ce a revenit George Simion la scenariul „Călin Georgescu premier”

George Simion a înaintat zilele acestea ipoteza conform căreia AUR ar putea intra la guvernare din toamnă, într-o formulă cu PSD, în contextul în care tensiunile din interiorul formațiunii social-democrate generate de nemulțumirile legate de poziția partidului în coaliție sunt în creștere, iar pentru viitorul congres se anunță o competiție importantă.

Simion a afirmat că premierul noului guvern ar putea fi Călin Georgescu, în contextul în care de la ieșirea „liderului spiritual” din scena politică, după alegerile prezidențiale din luna mai, părea că acesta s-a dezis de fostul candidat la alegerile prezidențiale. Reapariția lui Călin Georgescu în atenția publică, cu ocazia inundațiilor de la Broșteni, i-a reaprins lui George Simion interesul pentru fostul „mentor”.

Astfel, George Simion se bazează pe faptul că „nemulțumiții” din PSD vor vota moțiunea de cenzură împotriva propriului guvern, iar mai departe, pentru o bună colaborare cu social-democrații, o eventuală victorie a lui Titus Corlățean în urma luptei interne din PSD ar putea fi avantajoasă pentru AUR.

George Simion a mai declarat că Partidul Social Democrat are „ocazia să se reîntoarcă, să vină către poporul român, acceptând o guvernare care îl are ca prim-ministru pe Călin Georgescu”.

De remarcat este schimbarea radicală de viziune a lui George Simion, care în timpul campaniei electorale a vorbit cu fiecare ocazie despre „sistemul” care îl sabota, iar acum este dispus să stea cu „sistemul” la masa negocierilor și chiar să guverneze cu el.

Consultantul politic Adrian Zăbavă este de părere că o parte a electoratului AUR ar putea fi deranjată de o asociere a partidului lui Simion cu PSD, însă afirmația sa legată de intrarea la guvernare are legătură cu ceea ce ar urma să se întâmple la viitorul congres al social-democraților.

„Evident, ar fi o parte de electorat al AUR sau din acest electorat suveranist care ar fi nemulțumiți de chestiunea asta, indiferent de argumentele pentru care AUR ar intra la guvernare, dar nu-mi dau seama deocamdată de amploarea acestei tabere, al acestui grup de oameni, de votanți. Nu putem estima. Până în 2028 e drum lung și, cumva, George Simion, cred că încearcă să fructifice o chestie pe care o simte în interiorul Partidului Social-Democrat. Are legătură, cred, declarația lui cu ceea ce se întâmplă în perspectiva Congresului”, afirmă consultantul într-o intervenție pentru Ziare.com.

Acesta spune că la PSD, cu ocazia viitorului Congres de alegere a noii conduceri se vor forma niște tabere care se vor confrunta pentru putere, iar tema ieșirii din coaliție și chiar a colaborării cu AUR la guvernare s-ar putea dovedi decisivă pentru competiția internă PSD.

„Nu știu dacă între Simion și lideri ai Partidului Social-Democrat există astăzi o linie de dialog, dar eu așa interpretez declarația asta. Ar avea legătură cu ceea ce se întâmplă în PSD, pentru că acolo se va da o bătălie pentru putere, care va tranșa întrucâtva și situația guvernării. Dacă Partidul Social-Democrat va rămâne în tabăra celor care dețin astăzi puterea, e foarte probabil să rămână și după congres într-un fel la guvernare, sau sub aceeași notă de până acum, o Opoziție din interior, așteptând momentul prielnic pentru ieșirea de la guvernare, momentul care se tot pregătește în fiecare zi de guvernare”, precizează consultantul politic.

În schimb, dacă o altă tabără va câștiga lupta internă în PSD, atunci o va face cu promisiunea că se va trece în Opoziție sau că se va încerca o guvernare într-o altă formulă, consideră Zăbavă.

În ceea ce privește revenirea lui Simion la colaborarea cu Georgescu, idee care părea abandonată după ce fostul candidat a anunțat finalul „misiunii” sale, Adrian Zăbavă consideră că liderul AUR a simțit presiunea publică după reapariția „liderului spiritual” al mișcării suveraniste în public, mai exact cu ocazia inundațiilor din Moldova.

„Georgescu era într-un silenzio stampa, într-o ieșire din politică promisă, spunea că misiunea lui s-a încheiat, deci era un anumit context în care Simion se raportase la Georgescu. Episodul Broșteni și ceea ce a urmat după arată că Georgescu a revenit, cu consecințe inclusiv pentru acest pol suveranist”, completează acesta.

Președintele AUR, George Simion, a declarat, marți seară, că formațiunea sa își propune să ajungă la guvernare din toamnă, dacă va exista susținere pentru o moțiune de cenzură.

Acesta a sugerat că PSD ar putea face pași în această direcție, prin votarea unei moțiuni de cenzură, iar premierul acestei coaliții să fie Călin Georgescu.

Președintele PSD Timiș, Alfred Simonis, a răspuns miercuri, 12 august, declarațiilor liderului AUR, George Simion, care invită social-democrații la o guvernare sub premierul Călin Georgescu. Liderul social-democrat i-a răspuns că „poporul s-a exprimat la vot” cu privire la coaliția pe care o vrea la guvernare.

