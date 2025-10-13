George Simion își păstrează mandatul politic în partid. „AUR urmează tiparul clasic al mişcărilor radicale: un lider dominant și un eșalon doi slab vizibil” ANALIZĂ

AUR se pregătește pentru congresul național de pe 30 noiembrie, la Alba Iulia, un eveniment care se anunță mai degrabă formal decât competitiv, George Simion fiind, până în prezent, singurul candidat la conducerea partidului. Congresul vine într-un context politic tensionat, după pierderea alegerilor prezidențiale din mai, și reprezintă totodată o ocazie pentru revalidarea autorității interne a unui lider care și-a construit mișcarea în jurul propriei personalități.

George Simion a fost unul dintre candidații care au lăsat cea mai puternică amprentă în politica românească a acestui an. Canalizând nemulțumirea unui segment semnificativ al electoratului dezamăgit și lipsit de repere după respingerea candidaturii lui Călin Georgescu, Simion a transformat un mesaj naționalist și anti-sistem într-o platformă electorală greu de dărâmat politic. Promovarea sa constantă, bazată pe emoție, identitate națională și opoziție față de partidele tradiționale, a generat o energie socială greu de ignorat, consolidându-l ca actor politic relevant.

Consultantul politic Daniel Olteanu a analizat, într-un dialog cu Ziare.com, situația internă a partidului AUR, în contextul congresului de la Alba Iulia și al dezbaterilor privind viitorul suveraniștilor. Expertul a explicat de ce George Simion continuă să dețină controlul asupra AUR și cum structura internă a partidului favorizează consolidarea puterii liderului.

„Activitatea leadershipului AUR este grea în umbra unui lider care tinde să acapareze toată comunicarea publică”

Daniel Olteanu consideră că AUR se înscrie într-un model clasic al mișcărilor politice cu orientare radicală, în care puterea este concentrată în jurul unui lider dominant, iar restul figurilor rămân slab conturate.

„AUR urmează tiparul clasic al mişcărilor radicale: un lider dominant (George Simion) și un eșalon doi slab vizibil, insuficient pentru succesiune. Cu mici excepții – Tănasă, Lavric – activitatea leadershipului AUR este grea în umbra unui lider care tinde să acapareze toată comunicarea publică.

În astfel de arhitecturi, legitimitatea vine din interior: dacă membrii nu văd o alternativă credibilă, liderul rămâne „omul-partid” chiar după o înfrângere electorală. L-am văzut deja pe Marius Lulea, prim-vicepreședinte AUR și purtător secund de mesaj al lui Simion în campania pentru prezidențiale, lansând atacuri la adresa președintelui partidului, însă nu au generat un răspuns suficient pentru a susține o contra-candidatură”, a menționat Daniel Olteanu într-un interviu pentru Ziare.com.

„Mesajul exploatat de conducerea AUR este că nu există competitor autentic”

Structura organizațională a partidului, mai notează analistul Daniel Olteanu, este piramidală și centralizată, personalizată în jurul liderului, iar congresul cu un singur candidat pentru funcția de președinte confirmă monopolul intern al lui Simion.

Pe termen scurt, această arhitectură asigură disciplină și coerență de mesaj, însă pe termen mediu, absența unei competiții interne reale poate eroda energia membrilor și credibilitatea partidului în fața propriului electorat, care așteaptă rezultate concrete în Parlament, nu doar lozinci, este de părere consultantul politic.

„Claudiu Târziu a anunțat plecarea și proiectul propriu, dar deocamdată fără masă critică. Mesajul exploatat de conducerea AUR este că nu există competitor autentic. Organizațional, AUR nu funcționează ca sumă de interese locale/regionale, ci ca o structură piramidală și centralistă, puternic personalizată.

Congresul de la Alba Iulia cu un singur candidat confirmă acest monopol. Pe termen scurt, ea asigură disciplină și coerență de mesaj; pe termen mediu, absența unei competiții interne reale poate eroda energia militantă și credibilitatea în fața propriului electorat care, până la urmă, așteaptă și rezultate ale reprezentării în Parlament, nu doar lozinci.

Dacă apar alternative pe aceeași zonă ideologică – chiar fragmentare – o parte din electoratul sensibil la eficiență, organizare și chiar democrație internă ar putea migra. În lipsa acestor factori, Simion își păstrează mandatul politic în partid”, a spus Daniel Olteanu pentru Ziare.com.

