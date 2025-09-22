George Simion speră la susținerea PSD pentru moțiunea împotriva Dianei Buzoianu, „care este dirijată nu de bandiți, ci de ONG-iști, care sunt și mai bandiți”

Liderul partidului AUR, George Simion, a revenit la subiectul alegerilor anulate din 2024 în susținerea moțiunii simple împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, discutată luni, 22 septembrie. El susține că hidrocentralele a căror construcție a început în timpul regimului comunist sunt singura cale de a garanta „securitatea energetică a României”. La finalul declarației, el susține că ministra USR este „dirijată de ONG-iști”, care sunt „și mai bandiți de multe ori în țara noastră”.

„O să aleg să nu răspund atacurilor venite de la doamna ministru, care efectiv nu a vrut să vorbească despre hidrocentralele din țara noastră”, și-a început George Simion declarațiile în plenul Camerei, înainte de a schimba subiectul către Călin Georgescu.

„Într-o democrație nu alegi să anulezi rezultatul alegerilor atunci când nu îți convine acest rezultat”, a spus liderul AUR, ca răspuns la declarațiile ministrei Diana Buzoianu, care a menționat că moțiunea împotriva ei nu este legală.

El a lansat și un mesaj pentru criticile venite din partea USR la adresa moțiunii AUR.

„Dacă vreți să vă bateți cu rușii, apărați securitatea energetică a României”, a clamat președintele Alianței pentru Unirea Românilor.

George Simion i-a îndemnat și pe social-democrați să susțină moțiunea, după ce senatorul PSD Daniel Zamfir a spus că Diana Buzoianu „nu mai poate continua în funcție”.

„Domnule Zamfir, nu mai jucați balet. Colegii dumneavoastră să voteze această moțiune sau sunteți complici cu ministra Mediului care este dirijată nu de bandiți, ci de ONG-iști, care sunt și mai bandiți de multe ori în țara noastră”, a mai spus George Simion la expirarea timpului acordat la pupitrul Camerei Deputaților.

