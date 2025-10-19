George Simion, mesaj la trei zile de la tragedia din Rahova. Unde se află liderul AUR. „M-am rugat mult în aceste zile pentru victime”

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 19 Octombrie 2025, ora 11:14
1148 citiri
George Simion, mesaj la trei zile de la tragedia din Rahova. Unde se află liderul AUR. „M-am rugat mult în aceste zile pentru victime”
George Simion FOTO Facebook/ George Simion

George Simion, președintele AUR, a transmis un mesaj de pe Muntele Athos duminică, 19 octombrie, pe pagina sa de Facebook.

Simion spune că se roagă pentru victime și pentru România. Liderul AUR nu numește la ce victime se referă, însă mesajul vine la două zile după explozia din blocul din Rahova.

„M-am rugat mult în aceste zile, pentru victime și pentru România!

Ajută-ne, Doamne, să ieșim la liman!”, a transmis George Simion.

Președintele partidului s-ar afla pe Muntele Athos alături de mai mulți senatori și deputați din partidul AUR.

Și Mihai Enache, deputat AUR, a transmis un mesaj de pe Athos.

„Pentru pacea a toată lumea, pentru bună starea sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm”, a transmis Enache.

#George Simion, #aur, #pelerinaj, #explozie bloc rahova bucuresti , #Stiri George Simion
