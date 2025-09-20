Ambiția lui George Simion, după ce sondajele au dat AUR pe primul loc, cu peste 40 la sută. „Pentru asta trebuie să muncim”

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obţine 41% dintre voturi, FOTO Facebook/ George Simion

Președintele AUR, George Simion, a transmis sâmbătă, 20 septembrie, că vrea să ducă partidul la 50 la sută.

Mesajul vine după ce un sondaj Avangarde a arătat că AUR ar lua 41% din voturi, dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare, urmat de PSD, PNL, USR și UDMR.

„Sondajele spun că suntem la 41%. Avem datoria să fim la minim 50%. Pentru asta trebuie să muncim, zi de zi, pentru a convinge și pentru a învinge”, a transmis Simion.

Simion a anunțat și că „până pe 10 octombrie, în cadrul partidului AUR se constituie organizațiile de bază (formate din minim 3 persoane pe o stradă/zonă/sat)”.

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține 41% dintre voturi, urmat de PSD cu 19%, PNL cu 13%, USR cu 12% și UDMR cu 6%, potrivit unui sondaj Avangarde. Alte partide ar obține sub 2%, astfel încât POT și SOS România, prezente în Parlament, nu ar mai întruni pragul electoral. Dintre respondenți, 51% se declară mai degrabă dezamăgiți de modul în care Guvernul Bolojan gestionează situația țării.

Ads