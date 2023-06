Bannerul afișat de românii, în mijlocul Belgradului, jignitor la adresa Kosovo. Autorii ar fi tot din gruparea extremistă fondată de George Simion FOTO

Cei aproximativ 150 de ultrași care au susținut naționala României, la meciul de aseară, contra Kosovo, au avut probleme mari cu oamenii de ordine de la Priștina.

După ce au aprins torțe și fumigene și au început să scandeze "Kosovo e Serbia", moment în care au fost evacuați și loviți de forțele de ordine.

În drum sper Pristina, o parte din ei au afișat în mijlocul Belgradului, un mesaj de susținere pentru Serbia, jignitor la adresa Kosovo.

"Made-up countries,fake football for us,they don't mean anything at all" ("Țări inventate, fotbal fals pentru noi, nu înseamnă absolut nimic")

Conflictul dintre Serbia și Kosovo e binecunoscut, mai ales după ce Kosovo și-a declarat independența cu ajutorul SUA.

De altfel, România nu recunoaște Kosovo, în mod oficial, ca fiind un stat independent.

Este al doilea meci consecutiv al echipei naționalei la care fanii provoacă incidente, după cel din Andorra, vinovați părând a fi tot membrii grupării extremiste "Uniți sub tricolor", al cărui membru fondator este George Simion, actualul președinte AUR.

Simion a admis mândru că a contribuit la formarea organizației care distruge sistematic meciurile de fotbal ale Naționalei, cauzând până acum mai multe sancțiuni grave.

"Nu sunt liderul (n.r Uniți Sub Tricolor)! Dar am participat la fondarea acestei structuri, pentru că naționala nu avea o susținere coagulată. Am mers cu UST alături de naționala de tineret la Euro U21 din Italia, unde am descoperit, în sfârșit, o echipă senzațională, care m-a făcut să iubesc din nou fotbalul. „Deșteaptă-te, române!" cântat pe stadionul semifinalei mi-a redat cheful și sensul pentru acest sport", declara George Simion în 2020, după ce și-a asigurat alegerea în Parlamentul României.

🇷🇴Romania fans were attacked by police in Pristina and herded out of the stadium after chanting 'Kosovo is Serbia'.

