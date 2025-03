George Simion: „BEC nu poate să spună dacă Georgescu e democrat sau nu. S-a comis un nou abuz”

Liderul AUR, George Simion, a declarat luni, în cadrul unei conferințe de presă, că Alianța pentru Unirea Românilor îl va susține în continuare pe Călin Georgescu în demersurile sale legale pentru validarea candidaturii la alegerile prezidențiale.

„La CCR ajunge contestația lui Călin Georgescu. Dumnealui are acest drept. BEC nu are dreptul atunci când sunt îndeplinite de formă, nu are dreptul să respingă un candidat. Toate procedurile au fost îndeplinite. Nu putea să facă o analiză de fond în care să spună dacă dl Georgescu e democrat sau nu. S-a comis un nou abuz, un nou episod din lovitura de stat. Nu avem mari speranțe de la CCR. Știm ce verdicte a dat, dar dl Georgescu va epuiza toate căile legale. Mergem cu el până la capăt. Vom aștepta ce decizie ia dumnealui”, a spus George Simion într-o conferință de presă, luni.

Întrebat care este următorul pas, Simion a spus: „E o contestație a lui Călin Georgescu la care s-au alăturat grupurile AUR și POT. Planul A era: turul 2 inapoi, planul B: susținerea lui Călin Georgescu. Mâine dl Călin Georgescu va veni să comunice ceea ce e de făcut în continuare și noi nu putem decât să fim de acord cu el pentru că este cel mai votat român”.

George Simion a declarat că nu dorește să discute despre o posibilă candidatură a sa pentru funcția de premier, subliniind că partidul său îl susține pe Călin Georgescu pentru funcția de președinte al țării.

Întrebat despre un tandem în care el să fie președinte, iar Călin Georgescu să ocupe funcția de premier, acesta arăsouns: „Nu vorbesc de o ipotetică candidatură a mea noi vrem ca dl Georgescu să ajungă președintele țării. În momentul în care dl Georgescu va dori să facă un anunț o să-l facă. Eu am spus că mie mi s-ar potrivi mai bine o funcție executivă, dar nu contest susținerea”.

Ce planuri are AUR

În ceea ce privește planurile AUR, Simion a evitat să ofere detalii, invocând o „chestiune tactică" și a menționat că, având în vedere „dictatura", nu pot fi dezvăluite toate aspectele discutate. El a spuscă nu își asumă organizarea protestelor, dar recunoaște furia oamenilor și îi încurajează să protesteze fără a recurge la violență.

„Având în vedere dictatura, nu putem detalia toate chestiunile pe care le-am discutat. Este o chestiune tactică. Nu îmi asum proteste, oamenii sunt furioși, să iasă la proteste fără a fi violenți, dar eu nu îmi pot asuma”, a mai spus Georgescu.

Simion în vizorul Parchetului

Simion a afirmat că nu a făcut niciun îndemn la violență și că a cerut identificarea și tragerea la răspundere a autorilor „loviturii de stat", întrebându-se cine a dat ordin ca judecătorii să voteze într-un anumit fel. El a spus că România trăiește „în plină lovitură de stat" și i-a acuzat pe președintele demisionar Klaus Iohannis și pe premierul Marcel Ciolacu, alături de serviciile secrete, că sunt principalii coautori ai acesteia.

„Există multe plângeri, nu mi s-a adus nimic la cunoștință. Este culmea ca o infractoare notorie cum e Laura Vicol Ciorbă să mă acuze pe mine. Eu nu am fost acolo și e evident cine este responsabil pentru violențe. Despre decizia CNA am aflat din presă și m-am conformat, le-am șters eu.

Nu am făcut niciun alt îndemn. Eu am spus autorii loviturii de stat să fie identificați si să fie trași la răspundere. Să vedem cine a dat ordin ca judecătorii să voteze așa. Trăim în plină lovitură de stat. Iohannis și Ciolacu sunt principalii coautori ai loviturii de stat cu servicii secrete”, a mai declarat George Simion.

