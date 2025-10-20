George Simion cere ca statul să construiască locuințele de 35.000 de euro folosite de AUR ca "marketing electoral". Presa "plătită" e vinovată că nu a realizat proiectul, susține el VIDEO

Autor: Daniel Groza
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 13:38
700 citiri
George Simion cere ca statul să construiască locuințele de 35.000 de euro folosite de AUR ca "marketing electoral". Presa "plătită" e vinovată că nu a realizat proiectul, susține el VIDEO
George Simion vrea din nou case la 35.000 de euro FOTO: Hepta

George Simion readuce în atenție proiectul caselor de 35.000 de euro, la câteva luni după ce a recunoscut că ideea a fost „marketing electoral”. Liderul AUR susține acum că statul trebuie să intervină pentru a oferi locuințe accesibile tinerilor, reluând tema în contextul discuțiilor europene despre criza spațiului locativ. Simion afirmă că inițiativa sa rămâne singura soluție concretă propusă în România pentru această problemă.

Într-un mesaj publicat la începutul pe rețelele sociale, George Simion a declarat că problema locuințelor devine tot mai presantă în întreaga Uniune Europeană și că este nevoie de implicarea directă a statului.

„La început de săptămână, dragi prieteni, se pune o problemă pe masa Consiliului European și a Parlamentului European, problema spațiului de locuit. E o problemă cu care se confruntă și românii, e o problemă pe care am prezentat-o în perioada electorală, o problemă în care statul trebuie să intervină și statele trebuie sa intervină”, a spus liderul AUR.

Acesta a afirmat că proiectul caselor la 35.000 de euro este „singurul propus în spațiu public românesc”, subliniind că scopul său este de a construi locuințe accesibile prin implicarea statului, care ar urma să pună la dispoziție terenurile și infrastructura de bază pentru tinerii care nu își permit o locuință.

„Este o soluție la problemă de a construi locuințe la prețuri accesibile prin implicarea statului care să pună facilitățile, racordările necesare și terenul la dispoziția familiilor tinere cu precădere”, a mai spus Simion.

Simion uită ce a recunoscut în campanie

Liderul AUR a făcut referire și la criticile primite în timpul campaniei electorale, susținând că ideea a fost respinsă de presă și de o parte dintre adversarii politici. „Presa plătită și denigratorii noștri ne-au criticat abitir, au apărut sute mii de articole că nu s-ar putea realiza proiectul pe care noi l-am propus”, a afirmat el.

George Simion a precizat totodată că nu a susținut niciodată ideea construirii unor locuințe la 35.000 de euro „în centrul Capitalei”, ci doar necesitatea unor prețuri accesibile pentru familiile tinere.

„Nu am susținut niciodată altceva. Nu am susținut că o locuință aici în centrul capitalei poate ajunge la 35.000 de euro. Am zis că avem nevoie pentru dezvoltare urbană, pentru viitorul orașelor noastre, pentru siguranța familiilor, de locuință la prețuri accesibile”, a declarat liderul AUR.

Simion a legat din nou problema locuințelor de contextul economic mai larg, acuzând Guvernul de distrugerea sistemului energetic național și de creșterea costurilor de trai.

„Tema aceasta va tot continua în spațiu public, după cum tema energiei, unde România plătește cel mai mare preț în acest moment din toată Europa, deși în urmă cu 7-10 ani aveam un sistem național energetic suveran puteam să ne susținem din punct de vedere energetic, o să cauzeze și a cauzat și prețurile mari pe care le vedeți în supermarketuri, închiderea combinatelor, închiderea companiilor”, a spus el.

George Simion a recunoscut în campanie, într-un interviu pentru Digi 24, că programul case la "35.000 de mii de euro", a fost o doar o "formă de promovare, de marketing", cu care a ajuns la peste 42% voturi.

