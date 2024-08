George Simion, atac dur la adresa lui Marcel Ciolacu: „Românii au fost alungați în diaspora de această guvernare, de 34 de ani!"

George Simion crede că va câștiga alegerile prezidențiale în urma unui duel în turul second cu candidatul PSD, Marcel Ciolacu. După Congresul social-democrat, liderul AUR a profitat de ocazie pentru a lansa noi ironii.

„Premierul domnului Iohannis a glăsuit și acum conjugă verbe? Nu cred că poate spune Marcel Ciolacu cine va fi președinte și cine nu. Cred că poporul român o să desemneze viitorul președinte. Sunt foarte bucuros că PSD a decis astăzi cine va candida din partea formațiunii. Nu știam dacă va candida Ciolacu sau Geoană. S-au hotărât. Candidează Ciolacu, după ce spus de multe ori că nu candidează. Îl aștept pe domnul Ciolacu, dacă va ajunge în turul doi, dacă o să îl bată pe Geoană. Am văzut că se mai ceartă acolo cu domnul Ciucă. E un pic de bipolarism în actuala alianță de guvernare. Să vedem cu cine mă bat în turul 2. Nu pot să îi zic lui Ciolacu altceva decât că îi doresc succes în campanie", a declarat Simion, pentru România TV.

În opinia liderului AUR, conflictul dintre PSD și PNL e artificial, special „fabricat", pentru alegerile de la finalul acestui an.

„E bine că învață lumea să nu mai urască, e bine că învață să conjuge verbe, dar să lase teatrul că noi știm că ei cu PNL-iștii nu sunt certați. Au răspuns la ordin când i-a chemat Klaus Iohannis. Sunt, de fapt, niște partide marionetă care fac rău pensionarilor, care au trimis românii în diaspora și acum îi invocă în discursuri. Păi au fost alungați în diaspora de această guvernare iresponsabilă care conduce de 34 de ani. Regimul PSD-PNL își bate joc de pensionari de atâția ani, nu doar acum cu această recalculare. De zece ani lucrează împreună. Eu am 37 de ani și știu să am respect față de părinții și bunicii noștri care ne-au lăsat o țară fără datorii", a precizat Simion.

Ads

Deputatul nu prea îl bagă în seamă pe președintele PNL, Nicolae Ciucă.

„Sper să fie o luptă dreaptă, sper să ne întrecem în IQ, că am auzit că am auzit că domnul Ciolacu are un IQ foarte ridicat. Cine ar putea să îl voteze vreodată pe Nicolae Ciucă? Mă gândesc că pensionarii că sunt tare 'mulțumiți' de această recalculare. Și-a bătut de joc de militari, de mineri, de CFR-iști, metalurgiști, de o țără întreagă", a concluzionat Simion, pentru sursa citată.

Ce facultate a terminat Marcel Ciolacu. VEZI AICI CV-ul șefului PSD.

Ce facultate a absolvit George Simion. VEZI AICI CV-ul liderului AUR.

Ads