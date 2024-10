În 2020, AUR surprindea România, prin ascensiunea puternică în Parlament. Aproape 10% a obținut formațiunea creată de George Simion și Claudiu Târziu, proiect politic ce pare că se află într-un moment de cumpănă.

Săptămâna aceasta, Claudiu Târziu lansa un atac dur la adresa lui George Simion, o inițiativă fără precedent prezentată în spațiul public - VEZI AICI.

George Simion este acuzat de conducere dictatorială prin scrisoarea lui Claudiu Târziu, printre altele. De asemenea, mulți foști membri care au plecat din AUR au avut aceleași reproșuri. Printre ei, Rodica Boancă, senatoare.

Parlamentara susține că AUR este un proiect creat „artificial", de serviciile secrete.

„Între Claudiu Târziu și George Simion au fost mereu tensiuni. Claudiu Târziu are dreptate în acea scrisoare. Dar atunci când a trebuit să ia atitudine, nu a luat, s-a fofilat, s-a ferit să se impună, ca să nu-și piardă, probabil, participarea pe listele de la europarlamentare. Domnul Târziu nu a confirmat așteptărilor mele, de om politic.

Pentru mine, AUR este un capitol încheiat, a fost o farsă pusă la cale de niște păpușari. Am auzit că este susținut de filonul patriotic din servicii. Probabil, cel mai probabil... Dar patriotismul începe să devină desuet din cauza lui Simion. Patriotismul a ajuns să fie catalogat drept un fenomen extremist, din cauza AUR, ceea ce mă doare foarte tare. Claudiu Târziu nu știu dacă este implicat în treaba cu serviciile.

În 2020, regimul avea nevoie de un partid care se țină în frâu populația care se revolta contra măsurilor din pandemie. Eu am dedus asta, după ultimul miting, în 2022, când tot ceea ce făceam era să ne plimbăm, de colo-colo, fără un rezultat real. Protestele însemnau un marș, dar noi am cerut să rămânem în piață, să fim primiți la guvern. Mulți oameni au fost păcăliți și folosiți. Eu am crezut că este o mișcare de eliberare, o nouă direcție către politica patriotică, dar au fost alungați oamenii buni și aduși tot felul de traseiști, politruci de la PSD-PNL", a declarat Rodica Boancă, pentru Ziare.com.

„În AUR au început să intre tot mai mulți foști PSD-iști"

Acuzațiile deputatei neafiliate continuă la adresa lui George Simion, candidat la alegerile prezidențiale, care ar fi dorit de către Marcel Ciolacu și PSD, în turul secund.

„Se spune că Simion ia bani grei, pentru a pune anumiți oameni pe liste. Parchetul nu se autosesizează în cazul lui. Ba, mai mult, i se șterg peste noapte dosarele penale. Acum, PSD și Ciolacu au nevoie de un 'iepuraș', pentru turul al doilea. În 2022, eu i-am spus lui Simion să fim mai vocali împotriva PSD, dar el mi-a spus că nu putem fi contra tuturor. Ulterior, în AUR au început să intre tot mai mulți foști PSD-iști. Nu poți face politică nouă cu oamenii sistemului, mânjiți.

Partidul este dezorganizat. George Simion încearcă, nelăsând partidul să se dezvolte în teritoriu, cu oameni serioși, încearcă să meargă pe structura 'dezbină și condu', care nu funcționează pe termen lung.

Constat că toți dintre candidații de la prezidențiale au scheleți în dulap, că dictatura crește sub ochii Europei, care permite această dictatură, pentru că România este doar o mare afacere, care trebuie sfâșiată, devorată de lupii care așteaptă să înfigă colții și mai mult", a mai precizat Rodica Boancă.

