George Simion s-a dezlănțuit după ce moțiunile de cenzură au picat. „Nu am putut face mai multe pentru a-i opri pe acești nebuni care distrug țara”

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 07 Septembrie 2025, ora 21:26
George Simion, liderul AUR FOTO Facebook/George Simion

Liderul AUR George Simion a postat un mesaj, pe Facebook, după respingerea celor patru moţiuni de cenzură, în care afirmă că îi pare rău că ”nu a putut face azi mai multe pentru a-i opri pe aceşti nebuni care distrug Ţara...”.

În timpul dezbaterilor din plenul reunit, acesta i-a numit pe reprezentanţii coaliţiei de guvernare ”asasini”.

Liderul AUR, George Simion, a scris pe Facebook, după respingerea celor patru moţiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, mesajul: ”Îmi pare rău că nu am putut face azi mai multe pentru a-i opri pe aceşti nebuni care distrug Ţara…”.

În discursul de la dezbaterea moţiunilor, acesta i-a numit pe guvernanţi asasini.

”Sunteţi asasini. Sunteţi asasinii naţiunii române. Sunteţi asasinii democraţiei din România. Preferaţi să vă salvaţi pe voi, după cum vă salvaţi astăzi, într-o zi de duminică, cu acest vot, pentru a nu da faţă în faţă cu poporul român.

Dacă voiaţi să faceţi reforme, aveaţi un aliat în noi, restrângând numărul de UAT-uri, restrângând funcţiile de conducere şi numărul de instituţii din statul român. Este fără precedent ca din primele 500 de funcţii de conducere din statul român, toate 500 să aparţină puterii”, a spus Simion în plen.

