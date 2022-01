Liderul AUR, George Simion, a intrat într-un conflict dur cu europarlamentarul Rareș Bogdan după ce, într-o acțiune din Ocna Mureș, Simion a adus acuzații grave familiei lui Rareș Bogdan.

Concret, AUR l-a acuzat pe tatăl politicianului liberal că a distrus combinatul din Ocna Mureș, iar acum sunt nevoiți să muncească prin străinătate.

Potrivit G4Media, într-o emisiune de la România TV, George Simion a fost întrebat despre rostul periplelor sale pe la casele și familiile unor politicieni și despre agresivitatea cu care aceștia sunt asaltați, moderatorul emisiunii afirmând că ceea ce face președintele AUR acum seamănă cu acțiunile foștilor lideri inchizitori #rezist, care obișnuiau în campaniile lor „anti-psd” să-i urmărească și să-i persecute pe politicienii care astăzi au revenit la guvernare.

„Rareș Bogdan ne-a transmis că dacă aveți ceva de rezolvat politic trebuie să o faceți cu el, nu cu familia lui, argument care și mie mi se pare foarte normal”, a spus jurnalistul de la RomâniaTV.

În replică, George Simion a afirmat că și pe el l-a sunat Rareș Bogdan, că i-a dat mesaj la 12.00 noaptea.

„M-a sunat (…) Mi-a dat mesaj la 12 noaptea:Trebuie să vorbim! Eu noaptea nu răspund la telefon. Să intre aici în direct cu noi, dacă vrea să o rezolvăm”, a comentat Simion.

„Eu m-am dus să mă întâlnesc cu oamenii, să arăt cine a fost tatăl și de ce locuitorii îl acuză că a distrus fabrica (…) Rareș Bogdan de ce minte, de ce zice că e din Cluj și nu din Ocna Mureș? Să intre aici în direct cu noi… I-a mințit pe oameni că taie pensiile speciale. Nu are curaj să intre în direct cu mine, de aia am fost la el acasă în oraș (…) Mi-a transmis printr-un prieten că o să am probleme cu el. Păi asta sună a amenințare”, a mai declarat George Simion.

