George Simion, fără rival. Liderul AUR candidează singur pentru un nou mandat la conducerea partidului

Autor: Andreea Deaconescu
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 16:44
George Simion, liderul AUR FOTO Hepta

Preşedintele AUR, George Simion, este singurul candidat pentru un nou mandat la şefia acestui partid la Congresul din 30 noiembrie.

Întrebaţi luni despre existența unor posibili contracandidaţi ai lui George Simion la șefia partidului, liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, şi prim-vicepreşedintele partidului, Marius Lulea, au infirmat.

"Nu am cunoştinţă să existe alte persoane", a declarat Marius Lulea, iar Petrişor Peiu a spus: "Nu, nu cred. Nici eu n-am auzit".

Biroul Naţional de Conducere al Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) a decis convocarea Congresului Naţional al partidului pe 30 noiembrie, la Alba Iulia.

Ce prevede regulamentul AUR

Fiecare dintre candidaţii care vor să se înscrie la Congresul ordinar al AUR în competiţia internă pentru o funcţie de conducere (preşedinte al partidului şi pentru celelalte organe de conducere) trebuie să aibă cel puţin 100 de susţinători, la care se adaugă 20 de parlamentari sau europarlamentari, prevede regulamentul AUR.

Potrivit unui comunicat al AUR transmis pe 24 octombrie, pentru a se înscrie în competiţie, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să aibă o vechime în partid de cel puţin 24 de luni; să aibă cotizaţia plătită la zi; să prezinte în perioada 25 octombrie - 7 noiembrie la secretariatul general (sediul central al AUR din str. Iancu de Hunedoara 8A, Bucureşti, între orele 9:00 şi 18:00) declaraţia în scris (formă liberă) privind înaintarea candidaturii la funcţia de preşedinte al partidului, CV şi programul politic.

Alte condiţii impuse sunt: depunerea listei echipei, care se votează pe moţiune, împreună cu preşedintele - membrii Biroului Naţional de Conducere, a componenţei echipei (membrii BNC) propusă de fiecare candidat la funcţia de preşedinte al partidului, care poate fi modificată doar în perioada 7-25 noiembrie şi numai în limita a cel mult 25% din numărul total al membrilor BNC incluşi în propunerea iniţială, a listei cu minimum 100 de semnături ale susţinătorilor - membri de partid, cu o vechime în partid de cel puţin 6 luni, cu cotizaţia plătită la zi, a listei cu cel puţin 20 parlamentari/europarlamentari AUR - susţinători.

Susţinătorii semnatari (alţii decât parlamentarii) trebuie să fie din minimum 5 judeţe, câte maximum 20 de semnatari din judeţ.

