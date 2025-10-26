O congresmenă republicană apropiată de George Simion, invitată la Moscova: a primit bomboane cu „citate” din Vladimir Putin FOTO

Autor: Gabriela Georgescu
Duminica, 26 Octombrie 2025, ora 23:16
442 citiri
O congresmenă republicană apropiată de George Simion, invitată la Moscova: a primit bomboane cu „citate” din Vladimir Putin FOTO
Anna Paulina Luna FOTO X: Kirill Dmitriev

Anna Paulina Luna, o congresmenă republicană din Camera Reprezentanților a Statelor Unite, a primit flori și o cutie de bomboane cu „citate” din Vladimir Putin din partea emisarului special al Kremlinului, Kirill Dmitriev, aflat într-o vizită de trei zile în SUA. Potrivit publicației The Moscow Times, Luna a acceptat invitația de a conduce o delegație de parlamentari americani la Moscova.

Luna (36 de ani), cunoscută în România pentru că s-a întâlnit cu George Simion, liderul AUR, în timpul campaniei prezidențiale și i-a transmis atunci sprijin public, este considerată de regimul rus o voce favorabilă Kremlinului în Congresul american. Ea s-a remarcat prin pozițiile sale împotriva sprijinului militar acordat Ucrainei și prin apelurile repetate la retragerea Statelor Unite din NATO.

Kirill Dmitriev, care este și directorul Fondului Suveran Rus de Investiții, a anunțat duminică, 26 octombrie, pe rețelele sociale, că s-a întâlnit cu Luna și i-a oferit un cadou simbolic: flori și o cutie de bomboane inscripționată cu mesajul „Cuvinte mari de la un om mare”, ce ar conține „citate” din Vladimir Putin.

„Poporul rus apreciază eforturile sale în sprijinul păcii”, a declarat Dmitriev, adăugând că Luna „și-a confirmat dorința de a organiza o întâlnire” cu deputați ruși la Moscova.

Gestul vine într-un context tensionat în relațiile dintre Washington și Moscova, în care administrația Trump încearcă să găsească o formulă de negociere privind războiul din Ucraina.

În mediile diplomatice americane, inițiativa congresmenei republicane a fost privită cu reticență, mai ales în condițiile în care Kremlinul a intensificat, în ultimele luni, eforturile de influență în rândul unor politicieni occidentali care se opun ajutorului pentru Kiev.

Luna nu a comentat public gestul emisarului rus, dar a redistribuit pe platforma X (fostul Twitter) o fotografie cu cadoul primit, însoțită de mesajul: „Diplomația începe cu dialogul”.

Diviziuni în serviciile americane de informații privind intențiile lui Putin în războiul din Ucraina. CIA și Departamentul de Stat, opinii diferite
Diviziuni în serviciile americane de informații privind intențiile lui Putin în războiul din Ucraina. CIA și Departamentul de Stat, opinii diferite
Serviciul intern de informații al Departamentului de Stat al SUA a pus la îndoială, la începutul anului 2025, dorința liderului rus Vladimir Putin de a negocia încetarea războiului din...
Panică la Kremlin: Putin, tot mai izolat, se teme de o posibilă lovitură de stat. FSB acuză opoziția rusă de complot pentru răsturnarea puterii
Panică la Kremlin: Putin, tot mai izolat, se teme de o posibilă lovitură de stat. FSB acuză opoziția rusă de complot pentru răsturnarea puterii
De la preluarea puterii, Vladimir Putin a transformat Rusia într-un stat autoritar, controlând cu strictețe toate pârghiile politice și economice. Însă, la aproape un sfert de secol de la...
#George Simion, #Vladimir Putin, #congresmen, #vizita moscova , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ce a facut Gigi Becali, dupa ce i s-a spus "NU" la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului! A avut 60.000 Euro "la mana"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Critici dinspre PSD pentru Nicusor Dan si USR dupa slujba de sfintire a Catedralei Nationale: "Oare' om fi uitat cum isi rupeau camasile de pe ei?"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. O privire asupra ultimelor zile ale dinozaurilor: „Erau încă în plină înflorire”, spun oamenii de știință
  2. Rusia se plânge că Trump a anulat întâlnirea cu Putin pentru că ar fi fost pierdere de timp: ”Suntem martorii unor tentative titanice de a sabota orice dialog” VIDEO
  3. O congresmenă republicană apropiată de George Simion, invitată la Moscova: a primit bomboane cu „citate” din Vladimir Putin FOTO
  4. Zborurile către Aeroportul Internațional din Los Angeles, suspendate din cauza shutdown-ului guvernamental din SUA
  5. Diviziuni în serviciile americane de informații privind intențiile lui Putin în războiul din Ucraina. CIA și Departamentul de Stat, opinii diferite
  6. Decizia lui Trump de a plăti militarii în timpul închiderii guvernului american, un precedent periculos?
  7. Reforma pensiilor speciale, linia roșie a Guvernului Bolojan: „Ar fi o trădare a cetățenilor”
  8. ”Vei rămâne în istorie ca un laș”, i-a spus Trump lui Mike Pence în ziua atacului de la Capitoliu. Notele fostului vicepreședinte, probe în dosarul penal
  9. Sinucidere în fața pompierilor din Râmnicu Vâlcea. Salteaua de salvare nu a fost gata la timp VIDEO
  10. Furie uriașă în Slovenia după decesul unui bărbat bătut de un grup de romi. Doi miniștri demisionează