O congresmenă republicană apropiată de George Simion, invitată la Moscova: a primit bomboane cu „citate” din Vladimir Putin FOTO

Anna Paulina Luna, o congresmenă republicană din Camera Reprezentanților a Statelor Unite, a primit flori și o cutie de bomboane cu „citate” din Vladimir Putin din partea emisarului special al Kremlinului, Kirill Dmitriev, aflat într-o vizită de trei zile în SUA. Potrivit publicației The Moscow Times, Luna a acceptat invitația de a conduce o delegație de parlamentari americani la Moscova.

Luna (36 de ani), cunoscută în România pentru că s-a întâlnit cu George Simion, liderul AUR, în timpul campaniei prezidențiale și i-a transmis atunci sprijin public, este considerată de regimul rus o voce favorabilă Kremlinului în Congresul american. Ea s-a remarcat prin pozițiile sale împotriva sprijinului militar acordat Ucrainei și prin apelurile repetate la retragerea Statelor Unite din NATO.

Kirill Dmitriev, care este și directorul Fondului Suveran Rus de Investiții, a anunțat duminică, 26 octombrie, pe rețelele sociale, că s-a întâlnit cu Luna și i-a oferit un cadou simbolic: flori și o cutie de bomboane inscripționată cu mesajul „Cuvinte mari de la un om mare”, ce ar conține „citate” din Vladimir Putin.

„Poporul rus apreciază eforturile sale în sprijinul păcii”, a declarat Dmitriev, adăugând că Luna „și-a confirmat dorința de a organiza o întâlnire” cu deputați ruși la Moscova.

Gestul vine într-un context tensionat în relațiile dintre Washington și Moscova, în care administrația Trump încearcă să găsească o formulă de negociere privind războiul din Ucraina.

În mediile diplomatice americane, inițiativa congresmenei republicane a fost privită cu reticență, mai ales în condițiile în care Kremlinul a intensificat, în ultimele luni, eforturile de influență în rândul unor politicieni occidentali care se opun ajutorului pentru Kiev.

Luna nu a comentat public gestul emisarului rus, dar a redistribuit pe platforma X (fostul Twitter) o fotografie cu cadoul primit, însoțită de mesajul: „Diplomația începe cu dialogul”.

Had a very productive and constructive meeting with great @RepLuna. She’s been a strong voice for dialogue and for peace. She is also organizing a meeting between U.S. Congress members and the Russian Duma to encourage parliamentary dialogue. Blessed are the peacemakers! 🕊️ pic.twitter.com/aGEnTDaO11 — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) October 26, 2025

