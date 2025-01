Liderul partidului extremist AUR, George Simion, este criticat online după ce i-a acordat un interviu unui controversat influencer american, un conspiraționist pro-rus și antisemit.

Sébastien Slavitescu, fost diplomat în MAE, îi cere liderului AUR lămuriri legate de interviul acordat controversatului Jackson Hinkle.

”George Simion, răspunde-mi și mie la câteva întrebări:

1. Știai că Jackson Hinkle este goarna prin care Kremlinul își transmite toate mesajele către audiența externă a regimului criminal de la Moscova?

2. Dacă știai, cum ai putut accepta o asociere cu acest ofițer FSB care, prin toate mesajele sale, creează o punte între Vladimir Putin și susținătorii legionarului Georgescu?

3. Știai că același ofițer FSB călătorește foarte des la Moscova pentru a prelua direct mesajele de la Putin?

4. Știai că același ofițer FSB este extraordinar de antisemit?

5. Știai că același ofițer FSB susține organizația teroristă HAMAS până la sânge?

6. Știai că același ofițer FSB susține regimul criminal de la Teheran și regimul brutal din Coreea de Nord?”, scrie Slavitescu pe Facebook.

De asemenea, bloggerul și redactorul-șef al publicației În Linie Dreaptă, Costin Andries, critică răspunsurile date de George Simion în legătură cu poziția pe care acesta a luat-o legat de apartenența României la NATO și ce se va întâmpla în cazul în care extremiștii ajung la putere.

”George Simion i-a dat ieri un interviu lui Jackson Hinckle, care are cel mai mare cont prorus, prochinez, pro Iran, pro Coreea de Nord și pro Hamas de pe X. Printre alte trăznăi și năzbâtii (vezi video), Simion i-a explicat lui Hinckle că el nu își dorește ieșirea României din NATO, dar nu din cauză că apartenența României la această organizație este esențială pentru securitatea, libertatea și prosperitatea românilor, ci pentru că ideea nu este încă populară. Dar când va fi populară, Simion i-a spus tankistului că este gata să scoată România din NATO. De convingerea românilor se va ocupa Călin Georgescu, pe care Simion îl susține cu toată puterea și tot partidul lui, AUR”, scrie Andries pe X.

Acesta reamintește poziția lui Georgescu privind ieșirea României din NATO, dacă Alianța continuă să ajute Ucraina.

”Georgescu spunea într-un interviu dat la TVR în iunie 2024 că România trebuie să iasă din NATO dacă organizația va continua să ajute Ucraina să se apere de invazia rusă.

Dacă prin absurd Georgescu ajunge, cu ajutorul lui George Simion, la conducerea României, oare își va ține oare promisiunea, sau va încerca să convingă și românii înainte? Printre personalitățile "suveraniste" intervievate recent de Jackson Hickle se mai numără și Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt și amenințări a lui Vladimir Putin, și ideologul genocidar Alexandr Dughin. Oare i-a spus Simion lui Hickle și că este "cel mai antirus politician din România", așa cum le spune polonezilor de fiecare dată când se vede cu ei?”, se întreabă bloggerul.

