De ce ne amenință George Simion cu „nebunul” și cu alianță AUR - PSD în cazul în care Călin Georgescu va fi premier - „Se pregătește pentru 2028”

Autor: Monica Vasilescu
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 18:01
499 citiri
De ce ne amenință George Simion cu „nebunul” și cu alianță AUR - PSD în cazul în care Călin Georgescu va fi premier - „Se pregătește pentru 2028”
George Simion și Călin Georgescu - FOTO/Hepta

Liderul AUR, George Simion, continuă să facă valuri în spațiul politic prin declarațiile sale referitoare la o posibilă alianță cu PSD, dar cu o condiție surprinzătoare: implicarea lui Călin Georgescu în poziția de prim-ministru.

Întrebat dacă ia în calcul o colaborare cu partidul de guvernământ condus de Sorin Grindeanu, George Simion a spus că nu dorește ca AUR să facă parte dintr-un guvern format din „forțele care au anulat alegerile din România”, dar, ca măsură reparatorie pentru scrutinul din 2024 și pentru situația lui Călin Georgescu, ar susține orice formulă guvernamentală în care Georgescu ar ocupa funcția de premier, fără ca AUR să participe efectiv la guvernare. Această poziție a stârnit reacții și mai puternice în mediul politic și mediatic, inclusiv din partea lui Gigi Becali, care a povestit cu umor și indignare relația sa cu liderul AUR: „Au vrut să o pună pe Cristela Georgescu să candideze la președinție. Păi mai trădător ca tine, care îmi spui mie, „mă susține nebunul, mă susține nebunul (Călin Georgescu n.r.)”? Am fost la „nebunul”, să nu cumva să o pună pe Cristela Georgescu să candideze la președinție. Trebuie să stau lângă „nebunul”... și după mă faci pe mine, Iuda mă, bagabontule?”, și-a continuat omul de afaceri atacurile în rafală la adresa lui Simion.

Consultantul politic Radu Turcescu, expert în comunicare politică și specialist în managementul crizelor, a analizat pentru Ziare.com strategia liderului AUR, George Simion, în actualul context politic. Potrivit acestuia, liderul AUR nu urmărește neapărat o intrare la guvernare, ci mai degrabă o consolidare a propriei poziții și o pregătire atentă pentru următorul ciclu electoral.

Își dorește George Simion guvernarea?

Analistul consideră că liderul AUR mizează pe capitalizare electorală de la cele două figuri publice prin menținerea unei vizibilități ridicate și pe consolidarea unei imagini de „alternativă la sistem”, fără a-și asuma costurile guvernării într-un context economic dificil.

„George Simion încearcă, de fapt, să capitalizeze și de la Gigi Becali, și de la Călin Georgescu. E greu de crezut că își dorește foarte mult să intre la guvernare în acest context socio-economic”, a afirmat Radu Turcescu pentru Ziare.com.

Se pregătește pentru 2028

Radu Turcescu remarcă faptul că George Simion își propune să-și păstreze influența internă și să se pregătească pentru alegerile din 2028.

„Dar își dorește însă să păstreze o poziție puternică în interior, dar și să se pregătească pentru 2028”, a spus Radu Turcescu pentru Ziare.com.

Becali dezvăluie cum se chinuia Simion să-l împiedice pe Georgescu să-și pună soția candidată la prezidențiale: "Am fost la `nebunul`, să nu cumva să o pună pe Cristela"
Becali dezvăluie cum se chinuia Simion să-l împiedice pe Georgescu să-și pună soția candidată la prezidențiale: "Am fost la `nebunul`, să nu cumva să o pună pe Cristela"
Patronul FCSB, Gigi Becali, a făcut o dezvăluire surprinzătoare, susținând că suveraniștii plănuiau să o susțină pe Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu, la alegerile...
George Simion spune că AUR ar putea face coaliție de guvernare cu PSD. Îl vrea ca premier pe Călin Georgescu
George Simion spune că AUR ar putea face coaliție de guvernare cu PSD. Îl vrea ca premier pe Călin Georgescu
George Simion, președintele AUR, a declarat că partidul său ar susține un guvern cu PSD, dacă acesta ar fi condus de Călin Georgescu, ca măsură reparatorie pentru anularea alegerilor din...
#George Simion, #Gigi Becali, #partidul AUR, #calin georgescu, #premier, #suveranisti , #Stiri George Simion
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Uitati de Tomahawk! Armele teribile cu care ucrainenii pot lovi si mai adanc inima Rusiei: "Romania colaboreaza la racheta asta"
DigiSport.ro
Lovitura de teatru: dupa ce a fost condamnata la inchisoare, Shakira a fost data in judecata si i se cer 100 de milioane de euro
ObservatorNews.ro
Analist, despre decizia CCR de a opri reforma pensiilor magistratilor: "Senzatie puternica de inechitate"

Ep. 145 - Demisia lui Bolojan!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Candidat „pe sub radar” la Capitală. Șansele ca suveraniștii să câștige cea mai mare primărie dacă se fragmentează votul
  2. De ce ne amenință George Simion cu „nebunul” și cu alianță AUR - PSD în cazul în care Călin Georgescu va fi premier - „Se pregătește pentru 2028”
  3. E iar scandal în Coaliție. PSD a părăsit ședința. De la ce s-au luat acum SURSE
  4. Va fi referendum pentru pensiile speciale. Guvernul ripostează cu putere la decizia CCR. Votul va avea loc anul acesta, simultan cu alegerile pentru București UPDATE
  5. Cum a apărut ideea de referendum pentru pensiile speciale. „Majoritatea românilor cere să fie eliminată această nedreptate”
  6. Raluca Turcan, acuzații dure la adresa PSD. Fosta ministră susține că social democrații sabotează guvernul și sprijină acțiunile AUR
  7. Călin Georgescu nu scapă. Decizia instanței în dosarul în care a fost pus sub control judiciar
  8. Președintele Nicușor Dan a felicitat-o pe Takaichi Sanae, prima femeie prim-ministru din istoria Japoniei. „Țările noastre împărtășesc obiective comune”
  9. Premierul Bolojan s-a întâlnit cu şeful Cancelariei Preşedintelui Republicii Coreea. Despre ce au discutat FOTO
  10. Călin Georgescu și-a amintit de tezaurul dacic și vrea să reaprindă „focul dacopaților”. Un nou îndemn la revoltă: "Popor român, trezește-te! Ridică-te, apără-ți patria!"