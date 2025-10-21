De ce ne amenință George Simion cu „nebunul” și cu alianță AUR - PSD în cazul în care Călin Georgescu va fi premier - „Se pregătește pentru 2028”

Liderul AUR, George Simion, continuă să facă valuri în spațiul politic prin declarațiile sale referitoare la o posibilă alianță cu PSD, dar cu o condiție surprinzătoare: implicarea lui Călin Georgescu în poziția de prim-ministru.

Întrebat dacă ia în calcul o colaborare cu partidul de guvernământ condus de Sorin Grindeanu, George Simion a spus că nu dorește ca AUR să facă parte dintr-un guvern format din „forțele care au anulat alegerile din România”, dar, ca măsură reparatorie pentru scrutinul din 2024 și pentru situația lui Călin Georgescu, ar susține orice formulă guvernamentală în care Georgescu ar ocupa funcția de premier, fără ca AUR să participe efectiv la guvernare. Această poziție a stârnit reacții și mai puternice în mediul politic și mediatic, inclusiv din partea lui Gigi Becali, care a povestit cu umor și indignare relația sa cu liderul AUR: „Au vrut să o pună pe Cristela Georgescu să candideze la președinție. Păi mai trădător ca tine, care îmi spui mie, „mă susține nebunul, mă susține nebunul (Călin Georgescu n.r.)”? Am fost la „nebunul”, să nu cumva să o pună pe Cristela Georgescu să candideze la președinție. Trebuie să stau lângă „nebunul”... și după mă faci pe mine, Iuda mă, bagabontule?”, și-a continuat omul de afaceri atacurile în rafală la adresa lui Simion.

Ads

Consultantul politic Radu Turcescu, expert în comunicare politică și specialist în managementul crizelor, a analizat pentru Ziare.com strategia liderului AUR, George Simion, în actualul context politic. Potrivit acestuia, liderul AUR nu urmărește neapărat o intrare la guvernare, ci mai degrabă o consolidare a propriei poziții și o pregătire atentă pentru următorul ciclu electoral.

Își dorește George Simion guvernarea?

Analistul consideră că liderul AUR mizează pe capitalizare electorală de la cele două figuri publice prin menținerea unei vizibilități ridicate și pe consolidarea unei imagini de „alternativă la sistem”, fără a-și asuma costurile guvernării într-un context economic dificil.

„George Simion încearcă, de fapt, să capitalizeze și de la Gigi Becali, și de la Călin Georgescu. E greu de crezut că își dorește foarte mult să intre la guvernare în acest context socio-economic”, a afirmat Radu Turcescu pentru Ziare.com.

Se pregătește pentru 2028

Radu Turcescu remarcă faptul că George Simion își propune să-și păstreze influența internă și să se pregătească pentru alegerile din 2028.

„Dar își dorește însă să păstreze o poziție puternică în interior, dar și să se pregătească pentru 2028”, a spus Radu Turcescu pentru Ziare.com.

Ads