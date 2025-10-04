George Simion, un nou derapaj. Insulte la adresa președintelui: „V-am spus că e autist și nu m-ați crezut”

George Simion, liderul AUR, a publicat recent pe Facebook o postare ofensivă la adresa președintelui Nicușor Dan, folosind termeni peiorativi și reluând acuzații politice la adresa acestuia. În textul său, Simion a afirmat: „V-am spus că e autist și nu m-ați crezut. I-ați crezut pe cei care vă spuneau că dobor euro și toată economia, că scot România din UE și din NATO. Puteam fi ca Polonia, acum suntem de râsul lumii…”.

Nu este pentru prima dată când George Simion folosește în mod peiorativ termenul „autist” la adresa lui Nicușor Dan. Eticheta a fost folosită de către liderul AUR atât în campania electorală din 2025, cât și ulterior, în diverse contexte publice; de exemplu, în cadrul unei întâlniri cu români din diaspora la Bruxelles, Simion a spus despre contracandidatul său că „e autist, săracu”.

Reacțiile la aceste declarații au inclus critici din partea unor reprezentanți ai mediului public și din partea ONG-urilor pentru drepturile persoanelor cu dizabilități. În luna mai a acestui an, un reprezentant CNCD a calificat comportamentul lui Simion drept „nepotrivit pentru un președinte”. La acel moment, Nicușor Dan ar fi anunțat că analizează posibilitatea de a depune o sesizare la CNCD, fără ca până în prezent să existe informații publice despre demersuri ulterioare.

Ulterior, George Simion și-a cerut scuze, recunoscând că a folosit „un termen nepotrivit” și afirmând că intenționa, de fapt, să îl eticheteze pe Nicușor Dan cu expresii precum „securist”, „nazist”, „marxist”, „coldist” și „soroșist”.

Folosirea cuvântului „autist” în sens peiorativ este greșită pentru că transformă o condiție medicală, și anume tulburarea de spectru autist (TSA), într-o insultă, stigmatizând astfel persoanele care trăiesc cu această tulburare. Autismul nu este un defect moral, ci o diferență neurologică reală.

Președintele Nicușor Dan nu a fost diagnosticat cu tulburare de spectru autist.

Asociația ARCAR estimează că în România trăiesc în jur de 40.000 de persoane diagnosticate cu tulburare de spectru autist. Un procent semnificativ dintre copiii de vârstă școlară, peste 25%, nu frecventează grădinița sau școala, iar când împlinesc 18 ani rămân fără un sistem de sprijin structurat.

Intrarea pe piața muncii a adulților cu autism este extrem de redusă în țara noastră, sub 1% sunt angajați, față de circa 10% în Uniunea Europeană, iar majoritatea continuă să depindă de familie, fără acces la locuințe protejate, asistență financiară sau suport psihologic adecvat.

