Surpriză! Ce facultate a terminat George Simion, de fapt: „Nu am fost șef de galerie!"

George Simion și-a făcut apariția puternic pe prima scenă politică în anul 2020, în contextul alegerilor parlamentare din acel an, respectiv pe fondul restricțiilor COVID. Liderul AUR este acuzat de liderii politici că nu are școală, dar oficialul partidului de opoziție a revenit cu replica.

George Simion este născut în Focșani, Vrancea. Liceul l-a făcut în București. Studiile superioare le-a urmat la Universitatea din București, la stat. Astfel, a obținut o licență în Administrație și Afaceri, în 2008. Pentru Simion a urmat și un program de master, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași, în „Crimele comunismului", potrivit CV-ului publicat pe site-ul Camerei Deputaților.

În cadrul unui interviu acordat pentru Sorin Constantinescu, George Simion a trecut în revistă experiența sa. El a ținut să precizeze că în tinerețe nu s-a ocupat de coordonarea unor galerii de fotbal, așa cum este acuzat de adversarii politici:

„Nu am fost șef de galerie, iar școală am mai multă decât ei, decât alți politicieni. Am făcut Gheorghe Lazăr, aici, în București, am făcut Universitatea din București, Administrație și Afaceri la stat, fără taxă. Facultatea era acreditată, nu ca multe, care nu au acreditare, precum au făcut alți politicieni: Universitatea Ecologică și Universitatea Româno-Americană prezente în CV-urile unor parlamentari. Am făcut un masterat la Alexandru Ioan Cuza la Iași!", a declarat Simion.

Angajamentul lui George Simion, candidat la alegerile prezidențiale din 2024, din partea AUR

Potrivit liderului AUR, formațiunea pe care o conduce nu va urma „modelul" marilor partide, apelarea la nepotisme pentru activitatea administrativă.

„Asta e una dintre problemele reale ale României, faptul că avem oameni în funcții importante ajunși acolo pe pile și relații, nu pe meritocrație.

Este o mare problemă politizarea instituțiilor statului. Instituțiile statului din acest motiv merg așa prost, pentru că sunt extrem de politizate.

Politizarea a ajuns până la nivelul femeii de serviciu. Am circa 15.000 de oameni în partid și le-am zis să nu vină la mine că vor și ei să angajeze o soră…

Problema aceasta o avem și în multe dintre companiile statului. Unde șefii au angajat sinecuriști", a mai precizat Simion, în cadrul aceluiași interviu.

De-a lungul timpului, Simion s-a remarcat prin capacitatea sa de a strânge mulți și a organiza marșuri, diverse activități civice. Printre cele mai de succes organizate de el s-au numărat mitingurile pro-unirea României cu Rep. Moldova.

Simion a publicat câteva cărți despre politică și istorie, iar în perioada 2012-2020 a activat ca director de marketing în cadrul unei companii private. De asemenea, el a declarat la un moment dat că vindea haine.

Potrivit sondajelor de opinie, George Simion are șanse reale de a ajunge în turul 2 al prezidențialelor, alături de Marcel Ciolacu, șeful PSD.

