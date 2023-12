George Simion nu exclude total o colaborare cu PNL sau cu PSD: "În politică este bine să nu zici niciodată niciodată"

Preşedintele Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a declarat joi seara, la Râmnicu Vâlcea, că este important să existe câte mai multe partide noi la viitoarele alegeri şi că AUR îşi doreşte să formeze viitorul guvern.

"Doamne ajută să facă (pragul electoral n.r.)! Ne rugăm pentru ea. O să o şi ajutăm. Noi avem oameni în secţii, ea nu are. Este important să fie cât mai multe partide noi. Oricine nu este de la PSD şi PNL este un posibil aliat pentru noi", a spus Simion întrebat de sondajele de opinie în care partidul Dianei Şoşoacă ar trece de pragul electoral.

În ceea ce priveşte o posibilă colaborare după alegeri cu celelalte formaţiuni politice, liderul AUR a precizat că "încă se gândeşte", dar nu exclude total o colaborare nici cu PNL şi nici cu PSD.

"Noi am zis că dorinţa noastră este de a face viitoarea guvernare singuri. Ne vom lupta la viitoarele alegeri parlamentare pentru a câştiga 50% plus 1. Dacă nu, viitorul preşedinte o să dea viitoarea formulă de guvernare, dar eu cred că românii s-au săturat de forma asta de coaliţie - broasca şi cu ştiuca. (...) În politică este bine să nu zici niciodată niciodată. Ce vă pot spune eu este că vrem să facem coaliţie doar cu românii. Vrem 50% plus 1 din voturi. În actuala formulă a PSD-ului nu mă văd niciodată guvernând", a mai declarat Simion.