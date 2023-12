Preşedintele AUR George Simion a participat sâmbătă, 2 decembrie, la dezbaterea cu tema „The first ecologists. The role of farmers, breeders and fishermen in the link between nature and development” organizată de Grupul Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni la Pistoia, în Italia.

Printre participanţii la eveniment s-au numărat co-preşedintele Grupului ECR, Nicola Procaccini, şi ministrul Agriculturii din Italia, Francesco Lollobrigida.

În intervenţia sa, George Simion a prezentat poziţia AUR cu privire la impactul pe care planuri precum Green Deal, Fit for 55 sau Repower EU le au asupra statelor membre ale Uniunii Europene, arată comunicatul de predă al partidului.

„Noi, conservatorii şi reformiştii europeni, suntem primii ecologişti şi trebuie să ne unim pentru a apăra fermierii, crescătorii, pescarii, vânătorii, în toate statele Uniunii Europene. Dacă nu ne unim eforturile, dacă nu formăm următoarea Comisie şi următoarea majoritate în Parlamentul European, ei vor merge mai departe cu această nebunie de Green Deal, cu acest Fit for 55, cu acest Repower EU şi cu toate planurile lor nebuneşti. Mai aveaţi nevoie de doar şase voturi în Parlamentul European pentru a opri această nebunie. Să sperăm că din 2024, partidele suveraniste vor avea un număr mai mare de europarlamentari, o putere mai mare în cadrul instituţiilor europene”, a spus preşedintele AUR, George Simion.

Acesta a precizat că nu înţelege ce vor să facă birocraţii din Uniunea Europeană, „pentru că din exterior pare că ei mai întâi distrug totul, iar apoi încep să se gândească cum să înlocuiască”.

„Green Deal, pentru noi, ţările din Europa de Est, înseamnă sărăcie. Suntem ţări sărace care încearcă să îşi revină după comunism. Prin Green Deal, inechitatea economică nu face decât să mărească decalajul dintre ţările bogate şi cele sărace, dintre statele Uniunii din Vest şi din Est. Nu vrem să fim cetăţeni de mâna a doua. Suntem o ţară bogată, avem păduri, avem lemne, avem gaze naturale, avem petrol, avem hidrocentrale, despre care aud acum că nu sunt bune, că distrug râurile şi vor să le închidă. Noi, ca partid politic, ca principal partid de opoziţie, suntem un partid care luptă pentru libertate şi luptă pentru o piaţă liberă. Nu vrem intervenţia Comisiei Europene, pentru că am văzut-o în domeniul energetic, iar acum o vedem în agricultură”, a adăugat Simion, conform sursei citate.

În discuţiile purtate de preşedintele AUR cu liderii ECR, acesta a subliniat faptul că afilierea politică a partidului pe care îl conduce este alături de partidele suveraniste din Grupul Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni.

Vizita preşedintelui AUR, George Simion, în Italia va continua şi duminică, atunci când se va întâlni cu preşedintele partidului Lega, Matteo Salvini, iar ulterior liderul AUR să susţină un discurs în faţa a peste 2.000 de suveranişti europeni.