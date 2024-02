George Simion, despre plecarea din partid a șefului AUR Timișoara: „Era ginerele unui PSD-ist notoriu. A picat testul adevărului”

Liderul AUR, George Simion, spune despre fostul lider al AUR Timișoara, care a demisionat din partid în urma unui protest eșuat al AUR de la Timișoara, că a refuzat să depună lumânări la sediul PSD Timiș.

„Era ginerele unui pesedist notoriu, Pavel Kasai, și când l-am pus să treacă testul adevărului, adică să pună lumânări la PSD, l-a picat”, a declarat George Simion pentru Digi 24.

În timpul protestului organizat la sediul PSD Timiș de liderul AUR George Simion, pe unul dintre grupurile interne ale partidului, Ovidiu Szime, președintele AUR Timișoara, și-a anunțat demisia.

„Stimați colegi, astăzi am hotărât să-mi dau demisia din poziția de președinte AUR Timișoara și totodată din calitatea de suporter. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru prietenia voastră. Voi rămâne doar cu momentele frumoase petrecute alături de voi și bucuria că am cunoscut oameni minunați. Această decizie arată încă o dată că am intrat în politică pentru a pune umărul și priceperea într-un proiect în care am crezit. Sper că am lăsat ceva î urmă și poate o mică cărămidă în această frumoasă construcție”, a scris el pe grupul de Whatsapp al partidului.