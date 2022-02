George Simion continuă să persifleze incidentul grav pe care l-a cauzat în Parlament: ”Nu știu ce preferințe are domnul ministru, dar așa cerea, să îl bat”

Copreședintele AUR, George Simion, a ieșit cu declarații noi marți, 8 februarie, după ce Parchetul General a deschis un dosar penal pe numele său fiindcă l-a agresat pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, în Parlament.

Simion susține că ministrul este cel care l-a provocat: ”El spunea ”Hai, dă! Hai, dă!”. Și bine că nu am dat pentru că aș fi fost terminat ca figură politică. Cerea, nu știu ce preferințe are domnul ministru, dar așa cerea, să îl bat”, a declarat copreședintele AUR, la Parlament, potrivit Libertatea.

Întrebat de jurnaliști dacă se teme de dosarul deschis de Parchet, Simion a răspuns: ”Cred că mi-au mai deschis vreo 10, sincer să vă zic. Nu mi se pare că ar trebui să mă îngrijoreze și nu mă îngrijorează.”

În plus, acesta a acuzat procurorii că fac circ mediatic. ”Probabil Parchetul General nu mai are cazuri serioase în România şi alege să facă circul ăsta mediatic. Eu i-aş întreba pe români dacă consideră că am făcut ceva. I-am făcut aşa… (n.red. - bate un coleg aflat lângă el pe umăr). Dacă în vreun fel asta este ultraj, înseamnă că am luat-o cu toţii razna în această ţară, nu numai noi”, a mai spus Simion.

Marți, Parchetul General s-a autosesizat în urma incidentului din Parlament și a deschis un dosar penal pentru ultraj și tulburarea ordinii şi liniştii publice.