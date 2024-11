George Simion va fi viitorul președinte al României? Cine crede în „Teoria conspirațiilor”?

Dezbaterile politice, cu întrebări știute sau neștiute de către candidații la funcția de președinte al României, ridică serioase semne de întrebare cu privire la acordarea de șansă tuturor candidaților înscriși în cursa pentru președinția României!

De ce adversarii politici se antepronunță cu privire la Alianța pentru Unitatea Românilor (AUR) și la respingerea unei posibile alianțe pentru guvernare cu George Simion, liderul alianței, fără să lase mai întâi electoratul să aleagă?

Ce se va întâmpla pe scena politică dacă George Simion va ajunge în turul 2, cu Marcel Ciolacu, și va câștiga, prin votul românilor, funcția de președinte al României?

George Simion, liderul AUR și candidat la președinția României în 2024, se remarcă prin activism pro-unionist și implicare în diverse mișcări naționaliste. Născut pe 21 septembrie 1986 la Focșani, George Simion și-a început activismul în anii 2000, organizând proteste și marșuri pentru unificarea României cu Republica Moldova, o temă centrală în activitatea sa politică. În 2011, a fondat Platforma Unionistă „Acțiunea 2012”, rețeaua de ONG-uri care militează pentru această cauză.

În anul 2019, George Simion a încercat să intre în politica europeană, candidând independent pentru Parlamentul European, însă nu a câștigat un loc. În același an, a co-fondat Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), partid care a obținut un succes surprinzător în alegerile parlamentare din 2020, ajungând în Parlamentul României cu 10% din voturi.

În prezent, George Simion este deputat și președinte al AUR.

Activismul său l-a adus în atenția publicului și prin diverse controverse. A fost expulzat de mai multe ori din Republica Moldova, fiind considerat de autorități drept un pericol pentru securitatea națională.

Să fie un motiv al interzicerii intrării sale în Moldova faptul că promovează un discurs unionist, de unire a Moldovei cu România?

George Simion este omul rușilor?

Dacă despre candidații unor partide politice se vorbește că ar fi „oamenii americanilor”, cât de adevărat este că George Simion ar fi creația serviciilor secrete rusești?

Potrivit „Open Sources”, George Simion, liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), a fost de-a lungul timpului acuzat că ar avea legături cu serviciile secrete ruse, ceea ce a generat controverse semnificative. În 2011, fostul ministru al Apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru, a declarat că Simion ar fi avut întâlniri la Cernăuți cu reprezentanți ai FSB, serviciul secret rus. Totodată, Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova a susținut aceste acuzații, precizând că George Simion a fost declarat „persona non grata” în Republica Moldova și Ucraina din motive de securitate națională, o decizie similară fiind luată și de autoritățile ucrainene.

George Simion neagă toate aceste acuzații, susținând că restricțiile impuse de Republica Moldova și Ucraina au fost motivate de activismul său unionist și de poziția sa pro-România, nu de vreo legătură cu Rusia.

Controversele rămân, iar criticii lui Simion susțin că atitudinea sa ambiguă față de Rusia și unele declarații anterioare ridică semne de întrebare cu privire la adevăratele sale intenții politice.

Pe cine sperie George Simion?

George Simion a atras atenția românilor prin campanii mediatice polarizante și prin criticile la adresa clasei politice și a influenței străine în România.

Cât de adevărat este că George Simion are șanse foarte mari să ajungă președintele României, dacă ajunge în turul 2 al alegerilor prezidențiale cu Marcel Ciolacu sau cu Nicolae Ciucă?

Cine va alege viitorul președinte al României?

Reiterând „marketingul politic” promovat de candidații partidelor politice, respectiv „ferma de troli”, cât de mult va conta la apropiatele alegeri votul românilor?

A greșit Iosif Visarionovici Stalin, liderul fostei URSS, când preciza că „nu este important cel care votează, ci cel care numără voturile”?

Cine spune că deja cărțile sunt făcute?

Deși au obținut peste 200.000 de semnături din partea românilor, candidații independenți nu există în „bătălia politică” monopolizată de candidații partidelor politice!

Cu ce au greșit românii atât de mult încât, după 34 de ani de speranțe spulberate, candidații partidelor politice nu au niciun program valid pe termen mediu și lung pentru România?

Datoria externă a ajuns la aproape 200 miliarde euro, cu dobânzi amețitoare!

În afară de un „sac” plin de promisiuni deșarte, ce aduc candidații pentru România?

Cu unele excepții, discursurile candidaților sunt neconvingătoare!

Dacă doamna Elena Lasconi ar face apel la credință și frica de Dumnezeu, dar apoi lansează „petarde” cu privire la o presupusă activitate ilegală desfășurată de unul dintre contracandidați, ce poate să înțeleagă alegătorul, omul simplu, plătitor de taxe și impozite?

Dacă general Nicolae Ciucă a fost prezentat „eroul de la Nassiriya”, dar nu a luptat niciodată în bătălia de la Nassiriya din 2003, cum poate să convingă electoratul că va asigura viitorul României?

Originalitatea domnului Mircea Geoană rămâne proverbială! Dacă recent, fostul secretar general adjunct NATO i-a urat sănătate regelui Mihai, într-un interviu la Pro TV, deși acesta a murit în 2017, cum poate să convingă electoratul cu privire la buna sa credință și la diplomația necesară funcției de președinte, când aprecia despre adversarul său politic Traian Băsescu că „se află într-o stare avansată de degradare biologică”?

Cum poate Marcel Ciolacu să câștige votul românilor pentru funcția de președinte al României în condițiile în care, deși este unul dintre cei mai informați oameni din România, declară că nu știa despre afacerea Nordis și despre sutele de români rămași fără bani și fără case?

Cât de mult a reușit George Simion să atragă susținerea viitorilor alegători prin criticile aduse UE pentru că ar încerca să impună valori care nu sunt aliniate cu tradițiile românești, susținând că România ar trebui să își protejeze suveranitatea și să fie mai independentă în fața influențelor externe?

Oare, acuzațiile dure aduse de George Simion unor politicieni cu privire la presupuse fapte de corupție, trădare și neglijarea intereselor naționale, îi vor deschide drumul spre președinția României?

Alegerile prezidențiale ne ocupă tot timpul!

Cine promovează modelul american de campanie electorală?

Dacă fostul președinte al SUA, Donald Trump, și actualul vicepreșededinte SUA, doamna Kamala Harris, surprind prin expresivitate verbală și limbaj nonverbal, cum se prezintă candidații români în fața alegătorilor români?

Cât de mult a pierdut Mircea Geoană în fața electoratului în momentul în care fiica domniei sale a declarat „tată, te iert”, știut fiind că la români copiii nu obișnuiesc să își judece părinții?

De ce fiica domnului Mircea Geoană a ales un model de discurs susținut de nepoata președintelui Donald Trump, deși a avut posibilitatea să își valorifice propriul potențial printr-un discurs autentic?

Cât de mult a pierdut Marcel Ciolacu în fața electoratului prin faptul că a declarat că nu a intervenit niciodată pentru nepotul său, care a ajuns consilier la doi miniștri și care deține afaceri considerabile în Buzău?

Cine gândește cu adevărat la România?

Potrivit „Open sources”, în urma dezbaterii publice inițiate de Antena 3, din perspectiva criteriului „sinceritate”, candidatul Mircea Geoană este apreciat „Totul este aranjat și prelucrat”! Doamna Elena Lasconi este apreciată prin „întreabă consilierii”. Mircea Ciolacu este apreciat „sinceritate prefăcută”, în timp ce candidatul Nicolae Ciucă este apreciat „autentic”!

Din perspectiva criteriului „viziune”, candidatul Mircea Geoană este apreciat „nerealist”! Doamna Elena Lasconi este apreciată prin „neclară”. Mircea Ciolacu este apreciat „ceva, orice să fie acolo”, în timp ce candidatul Nicolae Ciucă este apreciat „echilibrat”!

Deși se bucură de aprecierea a numeroși români, de ce Nicolae Ciucă riscă să piardă alegerile prezidențiale?

Potrivit estimărilor din interiorul propriilor partide politice, Nicolae Ciucă are un pronostic anunțat de Antena 3, de 20-22% șanse de reușită la alegerile prezidențiale, în timp ce Elena Lasconi are șansa circa 20%! Mircea Geoană are șansa circa 25%, iar Marcel Ciolacu circa 30-35%!

Considerând acestea, care va fi alegerea românilor dacă în turul doi, George Simion va intra în confruntare cu Marcel Ciolacu?

Cine va câștiga dacă în turul 2 vor ajunge George Simion și independentul Călin Georgescu?

Ce se va întâmpla dacă în turul 2 va ajunge independentul Silviu Predoiu și Nicolae Ciucă?

Cât de adevărat este că George Simion va câștiga alegerile dacă va ajunge în turul 2?

În condițiile în care lumea vorbește doar de alegerile prezidențiale, cine vorbește despre apropiatele alegeri parlamentare din 1 Decembrie 2024?

Cine sunt viitorii parlamentari și ce îi recomandă pentru a ajunge în Senatul României sau în Camera Deputaților?

Cine își mai aduce aminte de „sponsorizări” cu sute de mii de euro oferite unor partide pentru promisiunea unei înscrieri pe un loc eligibil pe lista de candidați pentru Senat și Camera Deputaților?

Cine poate să explice cât mai „costă” un post de senator sau de deputat?

În Social-media informațiile nu lipsesc! Dacă în legislatura trecută, un loc de deputat „costa” 200.000 de euro, iar un loc eligibil de senator costa 300.000 de euro, cât costă astăzi un loc pe listele partidelor politice?

Dacă prezentul obosește mintea și sufletul românilor, cum va arăta România de mâine?

Din nou, sărăcie, promiscuitate, nesiguranță pentru cetățeni sau multiplicarea sloganurilor „Să trăim bine”, „România normală”? Cine vine la putere?

Nu cumva pleacă ai lor și vin la putere tot ai lor?

Cât de real va rămâne „ciocul mic, noi suntem acum la putere”?

România rămâne o țară înconjurată de interese străine!

Principiul „bunei vecinătăți” nu se mai regăsește în Strategia de Securitate Națională!

Guvernanții, indiferent de culoare politică, plâng de mila Ucrainei și Republicii Moldova, uitând însă de minoritățile românești obligate să coboare Tricolorul de pe turla bisericii!

Cine are interesul să provoace Rusia pentru un eventual atac cu declarații ca „Rusia este cel mai mare dușman al României”, iar „președintele Vladimir Putin are zilele numărate”?

Să fie guvernanții noștri și strategii omniprezenți în Mass-media repetenți la capitolul înțelepciunii promovate de adevăratul strateg militar Sun Tzu, potrivit căruia „dușmanul, chiar dacă îl cunoști, este bine să nu o spui” și că este foarte important să îl ții mereu aproape pentru a-i cunoaște intențiile”?

Trădare națională, prostie sau dovezi de loialitate față de Marile Puteri?

Cine poate să explice de ce guvernanții post-Decembrie 1989 au recunoscut pactul Ribbentrop-Molotov prin care Basarabia a fost ruptă de Țara-mamă, România, promovând fapte îndoielnice cu privire la istoria moldovenilor, care, potrivit „Open sources”, este istoria românilor și cu privire la o așa-zisă limbă moldovenească, care, de fapt, este limba română?

Istoriografia românească este adusă la tăcere, în timp ce până și ungurii își revendică Întâiul „descălecat” pe pământurile în care trăiau de sute de ani urmașii dacilor și romanilor, strămoșii noștri!

Ștefan cel Mare a fost domnitorul Moldovei noastre sau al Republicii Moldova?

Cine mai are nevoie de istorie?

Cine gândește la problemele reale ale românilor?

În condițiile în care un ministru în funcție declară că „bătălia cu drogurile pentru persoanele adulte este o bătălie pierdută”, ce șansă mai au tinerii racolați de traficanți?

Un alt fost prim-ministru declară că „economia României duduie”, deși acesta, potrivit premierului în funcție, se face vinovat că a făcut, în numele României, împrumuturi de zeci și sute de mii de euro la băncile străine!

Pentru ce au fost făcute aceste împrumuturi?

Cine crede că aceste datorii puteau fi făcute de o singură persoană?

Cine răspunde? Cine plătește dobânda? Cine primește comisionul?

Cine vrea să știe că în 2024, statul dă ca dobânzi 2% din PIB, iar creșterea economică este prognozată la 2,8%?

Poate să răspundă cineva cum vor fi plătite, în 2025, cele peste 100 de miliarde de lei dobânda la împrumuturile externe?

Candidații vin și pleacă, așa cum se succed și președinții, unii cu privilegii pe viață, nemeritate, alții fără privilegii!

Ce lăsăm copiilor noștri?

Potrivit ultimelor analize profit.ro, „datoria statului ar urma să treacă în premieră de 1.000 de miliarde de lei anul următor, la 1.061,3 miliarde lei de la 923,2 miliarde lei estimat pentru acest an, urmând să urce până la 1.749,1 miliarde lei în 2031.

Ca pondere în PIB, datoria va urca peste 60% din PIB în 2027 (60,6%), cu un maxim de 62,4% în 2030, urmând să coboare sub 60% din PIB abia în 2032”!

Cine gândește pentru România?

Performanță?! Preocupare pentru viitorul nostru sau pentru propriul buzunar?

Pe cine alegem președintele României?

România, încotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

