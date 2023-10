George Simion, „la cuțite” cu USR, după eșecul moțiunii. „Daţi-vă jos de pe trotinetă şi o să vedeţi că aţi mai semnat cu noi şi l-am dat jos pe Cîţu”

Preşedintele AUR George Simion a declarat că cei de la USR i-au transmis că nu vor semna cu AUR moţiunea de cenzură pentru că sunt extremişti, iar el le-a transmis “daţi-vă jos de pe trotinetă şi o să vedeţi că aţi mai semnat cu noi şi l-am dat jos pe Cîţu”.

George Simion a fost întrebat duminică, 1 octombrie, la Prima News, care mai este soarta moţiunii de cenzură.

“Noi am fi vrut să avem o opoziţie unită care să acceseze pârghiile unei opoziţii unite, dar se vede treaba că cei de la USR nu au ştiut să facă guvernarea şi nu ştiu să facă nici opoziţie. Ultima oară când s-a depus o moţiune de cenzură am reuşit să îl dăm pe Florin Vasile Cîţu. Noi am fi vrut să facem acelaşi lucru, să îl dăm jos pe Marcel Ciolacu. Am strâns semnături pe lângă 40 de parlamentari AUR şi din rândul a 12 parlamentari neafiliţi. Aveam 52 de semnături pentru moţiunea de cenzură şi am mers către cei de la USR. Pentru o moţiune de cenzură este nevoie de 117 semnături. Cei de la USR au spus noi nu semnăm cu extremiştii şi nu vom face asta niciodată. Alo, băieţii de la USR, daţi-vă jos de pe trotinetă şi o să vedeţi că aţi mai semnat cu noi şi l-am dat jos pe Vasile Cîţu.

Asta a fost surpriza, asta a fost şocul, asta trebuie să facă un partid de opoziţie, să critice guvernarea”, a declarat George Simion.

El a precizat că UDMR a bătut public palma cu guvernanţii nu era interesată să semneze moţiunea de cenzură.

“UDMR a bătut palma public cu Marcel Ciolacu. UDMR are prefecţi, subprefecţi, şefi de deconcentrate, secretari de stat sau subsecretari de stat şi au spus că pe ei nu îi interesează. Domnul Kelemen Hunor a spus că AUR se spală, adică îşi spală imaginea. Noi ne spălăm întotdeauna. Că AUR va câştiga alegerile europarlamentare, doh, normal, domnule Kelemen Hunor, v-aţi trezit şi dumneavoastră acum ultimul.

E evident că românii s-au săturat de aceste partide”, a mai afirmat Simion.