George Simion insistă să intervină în scandalul muncitorilor asiatici. „Ziua și cazul, desigur, vinovații sunt Dan Tanasă și AUR”

Președintele AUR, George Simion, a intervenit în scandalul muncitorilor veniți din Asia în România.

Simion a distribuit inițial pe pagina sa de Facebook o postare în care sunt surprinși patru cetățeni străini care prind două lebede pe râul Argeș și a întrebat dacă „Ar trebui expulzați acești indivizi? DA / NU”.

Polițiștii au preluat lebedele și le-au încredințat reprezentanților unui centru de salvare și reabilitare a animalelor sălbatice.

„Persoanele responsabile, un grup de cetățeni din Nepal, au fost identificate de autorități și sunt cercetate penal. Vorbim despre fapte de o gravitate extremă, care se încadrează la infracțiunile de braconaj și cruzime față de animale, pedepsite chiar cu închisoare, conform Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor și OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate”, au transmis polițiștii.

După o zi, în timp ce scandalul a continuat în spațiul public, și după ce un cetățean străin a fost lovit în București de un român care l-a numit „invadator”, George Simion distribuie o știre din februarie despre un muncitor nepalez acuzat de agresiune sexuală față de un minor.

„Ziua și cazul! Desigur, vinovații sunt Dan Tanasă și AUR”, a transmis Simion.

Știrea făcea referire la un cetățean nepalez acuzat că a agresat sexual un copil de 12 ani, într-o comună din județul Călărași. De rușine, victima nu a povestit nimic, dar diriginta a auzit de la elevii din clasă că unul dintre colegi ar fi avut probleme. În comună trăiesc mai mulți muncitori asiatici, așa că profesoara a crezut povestea și a sesizat Poliția.

Surse autorizate susțin că în luna noiembrie 2024, un minor de 12 ani din localitatea Cuza Vodă a fost agresat sexual de un nepalez angajat în Oltenița la o societate comercială. Bărbatul are 38 de ani.

În comentarii, o persoană îl întreabă „și cu agresorii sexuali de la voi din partid, români get beget, ce facem?”, făcând referire la cazul minorei abuzate la școala de vară a AUR.

George Simion răspunde cu un nou derapaj: „Nu există așa ceva. Pe tine te-a păcălit propaganda că ar exista ca să voteze cu Muc”. „După “mintea noastră” soluția e să ne aducem parte din români acasă, nu să importăm cu sutele de mii de cetățeni care au altă civilizație și religie. Dar ne-a liniștit președintele numit: nu avem vreo strategie în acest sens….”, răspunde Simion unui alt comentariu.

