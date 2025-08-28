George Simion insistă să intervină în scandalul muncitorilor asiatici. „Ziua și cazul, desigur, vinovații sunt Dan Tanasă și AUR”

Autor: Catalina Sirbu
Joi, 28 August 2025, ora 13:53
457 citiri
George Simion insistă să intervină în scandalul muncitorilor asiatici. „Ziua și cazul, desigur, vinovații sunt Dan Tanasă și AUR”
George Simion FOTO Hepta

Președintele AUR, George Simion, a intervenit în scandalul muncitorilor veniți din Asia în România.

Simion a distribuit inițial pe pagina sa de Facebook o postare în care sunt surprinși patru cetățeni străini care prind două lebede pe râul Argeș și a întrebat dacă „Ar trebui expulzați acești indivizi? DA / NU”.

Polițiștii au preluat lebedele și le-au încredințat reprezentanților unui centru de salvare și reabilitare a animalelor sălbatice.

„Persoanele responsabile, un grup de cetățeni din Nepal, au fost identificate de autorități și sunt cercetate penal. Vorbim despre fapte de o gravitate extremă, care se încadrează la infracțiunile de braconaj și cruzime față de animale, pedepsite chiar cu închisoare, conform Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor și OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate”, au transmis polițiștii.

După o zi, în timp ce scandalul a continuat în spațiul public, și după ce un cetățean străin a fost lovit în București de un român care l-a numit „invadator”, George Simion distribuie o știre din februarie despre un muncitor nepalez acuzat de agresiune sexuală față de un minor.

„Ziua și cazul! Desigur, vinovații sunt Dan Tanasă și AUR”, a transmis Simion.

Știrea făcea referire la un cetățean nepalez acuzat că a agresat sexual un copil de 12 ani, într-o comună din județul Călărași. De rușine, victima nu a povestit nimic, dar diriginta a auzit de la elevii din clasă că unul dintre colegi ar fi avut probleme. În comună trăiesc mai mulți muncitori asiatici, așa că profesoara a crezut povestea și a sesizat Poliția.

Surse autorizate susțin că în luna noiembrie 2024, un minor de 12 ani din localitatea Cuza Vodă a fost agresat sexual de un nepalez angajat în Oltenița la o societate comercială. Bărbatul are 38 de ani.

În comentarii, o persoană îl întreabă „și cu agresorii sexuali de la voi din partid, români get beget, ce facem?”, făcând referire la cazul minorei abuzate la școala de vară a AUR.

George Simion răspunde cu un nou derapaj: „Nu există așa ceva. Pe tine te-a păcălit propaganda că ar exista ca să voteze cu Muc”. „După “mintea noastră” soluția e să ne aducem parte din români acasă, nu să importăm cu sutele de mii de cetățeni care au altă civilizație și religie. Dar ne-a liniștit președintele numit: nu avem vreo strategie în acest sens….”, răspunde Simion unui alt comentariu.

Gheorghe Piperea, despre clipul în care „un derbedeu s-a luat de un biet lucrător”: Nu vi se pare nimic suspect aici?
Gheorghe Piperea, despre clipul în care „un derbedeu s-a luat de un biet lucrător”: Nu vi se pare nimic suspect aici?
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea spune, joi, că agresiunea la adresa livratorului străin nu probează un “val de ură” şi nici nu are legătură cu AUR. Acesta lasă să se...
De ce și-au schimbat suveraniștii ținta spre lucrătorii străini? Explicațiile experților: „AUR face opoziție de foarte slabă calitate”
De ce și-au schimbat suveraniștii ținta spre lucrătorii străini? Explicațiile experților: „AUR face opoziție de foarte slabă calitate”
În condițiile în care tot mai mulți cetățeni din Asia vin în România pentru a căuta locuri de muncă, crește și la noi retorica anti-migranți, factor-cheie în ascensiunea partidelor...
#George Simion, #imigranti, #muncitori asiatici romania, #aur, #dan tanasa , #Stiri George Simion
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Surprize de cosmar pentru romani in Bulgaria si Grecia. "Ii insira ca pe niste vite de parca ii deporta in Siberia sau la Auschwitz"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Scandal monstru la US Open: Townsend si Ostapenko au ajuns la fileu si au oferit scene neverosimile!

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Gheorghe Piperea, despre clipul în care „un derbedeu s-a luat de un biet lucrător”: Nu vi se pare nimic suspect aici?
  2. George Simion insistă să intervină în scandalul muncitorilor asiatici. „Ziua și cazul, desigur, vinovații sunt Dan Tanasă și AUR”
  3. Ilie Bolojan avertizează că Guvernul n-ar mai avea „legitimitate” dacă reforma pensiilor magistraților cade la CCR. „Uitați-vă unde am ajuns”
  4. CTP, despre numele vehiculate pentru șefia SRI și SIE: „A ajuns Grindeanu-Știucă să se arate îngrijorat de aceste propuneri prezidențiale din zona AUR”
  5. Cine se bate pentru șefia REPER. Alegerile pentru desemnarea conducerii partidului vor avea loc sâmbătă
  6. Liderul PNL care laudă posibilele propuneri „suveraniste și naționaliste” ale lui Nicușor Dan pentru șefia SRI și SIE. „Două opțiuni foarte bune, vin din societatea civilă”
  7. Ministrul Sănătății, reacție tranșantă la declarațiile controversate ale medicului Flavia Groșan: „Ar trebui să rămână fără drept de practică”
  8. Cum se apără Sebastian Popescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, acuzat de corupere de minori. „Am fost chemat acolo de un fals jurnalist, mi s-a întins o capcană”
  9. Grindeanu, despre „apucăturile” USR: „Niciodată nu o să vedeți PSD-ul guvernând în forma aceasta”
  10. Ruptură între Palatul Victoria și Cotroceni pe tema Justiției: „Președintele Dan se teme de anumite repercusiuni pe care le-ar avea reformele pensiilor speciale”