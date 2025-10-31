George Simion cere intervenția SPP: „Instituțiile de forță discriminează opoziția politică. Cer protecție pentru mine, familia mea și colegii din AUR”

Președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, solicită intervenția Serviciului de Pază și Protecție (SPP) pentru asigurarea protecției sale, a familiei și a colegilor, după ce sediul central al partidului a fost vandalizat.

Într-un comunicat transmis de AUR vineri, 31 octombrie, George Simion acuză „discriminarea opoziției politice” de către instituțiile de forță din România și susține că autoritățile nu reacționează în fața atacurilor și amenințărilor la adresa partidului și a liderilor săi.

„Instituţiile de forţă din Bucureşti discriminează opoziţia politică din România. Cer oficial protecţie pentru mine, familia mea şi colegii din conducerea partidului AUR”, afirmă George Simion.

Fațada sediului AUR, vandalizată de persoane care s-ar fi semnat „Antifa”

George Simion explică faptul că fațada sediului central al partidului din București a fost vandalizată de mai mulți indivizi care s-au semnat ca fiind parte din gruparea Antifa, organizație pe care liderul AUR o descrie ca fiind „aflată în proces de a fi scoasă în afara legii în SUA”.

„Fațada sediului central al partidului a fost distrusă de indivizi care s-au semnat ca fiind parte din gruparea Antifa... Până în acest moment, poliţia nu a identificat făptaşii, deşi există imagini video detaliate cu întreaga operaţiune de vandalizare”, a declarat Simion.

Conform imaginilor publicate de AUR pe rețelele de socializare, pe pereții sediului au fost desenate mesaje împotriva partidului și a „extremismului”, precum și însemne peste chipurile domnitorilor români reprezentați pe fațadă.

Amenințări cu moartea

George Simion afirmă că a sesizat autoritățile și în alte cazuri similare, fără rezultate concrete. „Pe 15 septembrie am depus, conform legii, plângere pentru ameninţările cu moartea primite după asasinarea activistului conservator american Charlie Kirk. Au fost peste 90 de ameninţări, multe cu persoane identificate. Nicio audiere nu a avut loc până în prezent. Se vede clar un dublu standard”.

Liderul AUR acuză poliția și serviciile de informații că „nu își fac datoria” și că preferă să se concentreze pe „fabricarea de dosare politice” împotriva opoziției.

„Poliţia nu îşi face datoria, serviciile secrete şi-au declinat competenţa. Sunt preocupate, probabil, cu fabricarea de dosare politice împotriva celor care, conform spuselor lui Nicuşor Dan, stau prea bine în sondaje”.

Solicitare oficială către SPP

În finalul comunicatului, George Simion anunță că a transmis oficial o solicitare către SPP pentru acordarea de protecție personală, invocând amenințările și riscurile la adresa sa și a conducerii AUR.

„Având în vedere toate aceste aspecte, precum şi plasarea mea pe ‘lista neagră’ a Batalionului Getica, compus din mercenari români care luptă în Ucraina, solicit Serviciului pentru Pază şi Protecţie asigurarea protecţiei pentru viaţa mea, a familiei mele şi a colegilor din conducerea partidului AUR”.

Incidentul de vandalizare a sediului AUR a avut loc în noaptea de miercuri spre joi, iar formațiunea a anunțat pe pagina sa de Facebook că a sesizat autoritățile și a depus plângere penală.

