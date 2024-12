George Simion spune că sună la 112 dacă îl găsește pe Klaus Iohannis la consultările de la Cotroceni. „Îl avertizez, e în situație de uzurpare de calități oficiale”

Președintele AUR, George Simion, a declarat sâmbătă, 21 decembrie, că partidul său va merge la consultările de duminică de la Palatul Cotroceni convocate de către șeful statului.

El mai spune că speră să nu-l găsească acolo pe Klaus Iohannis, acuzându-l pe că este „un uzurpator de calități oficiale”, pentru că îi expiră mandatul, și a transmis la Realitatea PLUS că va suna la numărul de urgență 112.

„Uzurparea de calități oficiale este, în opinia noastră, o lovitură de stat în curs de desfășurare, iar cei care complotează împotriva ordinii constituționale vor fi trași la răspundere, într-un fel sau altul”, a afirmat Simion, într-o intervenție la postul Realitatea Plus.

„Dacă președintele Senatului de acum, sau dacă alegem un alt președinte al Senatului mâine, poimâine, parlamentarii sunt la București, sunt reuniți în sesiune de lucru, vom avea pentru o perioadă de 3 luni, conform Constituției, un președinte interimar.

Așa spune Constituția, așa spune bunul simț, doar că președintele Iohannis, așa cum am văzut de 10 ani, nu are bun simț, ne-a convocat mâine la Cotroceni, vrea să numească el noul premier, nu înțelege că din această seară el e istorie. Trebuie să plece. E un uzurpator, pe lângă faptul că are probleme penale cu casele, cu multe alte ilegalități, acum își asumă o chestiune ilegală pentru care poate să intre la închisoare”, a declarat Simion.

Ads

AUR însă merge la consultările convocate de Iohannis.

„Noi am confirmat că mergem, dar nu mai are ce căuta Klaus Werner Iohannis acolo, nu cred că e vreun motiv pentru care să dăm nas în nas cu Klaus Iohannis, dacă nu își strânge lucrurile, că putem înțelege că a strâns din toate excursiile pe care le-a făcut pe banini românilor, din Tanzania, Zanzibar până în Egipt, a strâns multe amintiri. Poate le strânge, dacă n-a avut timp până acum să le strângă.

Îi transmit faptul că nu mai trebuie să îl găsim la Cotroceni mâine, la 12:30. O să intru, o să mă uit în stânga-dreapta, dacă îl văd mâine pe Klaus Iohannis îl avertizez de pe acuma că sun la 112! Să iasă de acolo. Păi e în situație de uzurpare de calități oficiale, nu are ce căuta dl. Iohannis la Cotroceni. Începem să numărăm minutele, zilele, cât timp dl. Klaus Iohannis uzurpează puterea de președinte”, a mai spus liderul AUR.

Preşedintele Klaus Iohannis a invitat, duminică, la Palatul Cotroceni preşedinţii partidelor şi formaţiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, pentru consultări în vederea desemnării candidatului pentru funcţia de prim-ministru, a anunţat Administraţia Prezidenţială.

Ads

"În temeiul prevederilor art. 85 alin. (1) şi ale art. 103 alin. (1) din Constituţia României, Preşedintele României, Klaus Iohannis, a invitat, la Palatul Cotroceni, preşedinţii partidelor şi formaţiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, pentru consultări în vederea desemnării candidatului pentru funcţia de prim-ministru", a informat Administraţia Prezidenţială.

Potrivit sursei citate, consultările vor avea loc după următorul program:

* Ora 12,00 - Partidul Social Democrat (PSD); Partidul Naţional Liberal (PNL); Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) şi Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale.

* Ora 12,30 - Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR);

* Ora 13,00 - Uniunea Salvaţi România (USR);

* Ora 13,30 - Partidul S.O.S. România;

* Ora 14,00 - Partidul Oamenilor Tineri (POT).

Ads